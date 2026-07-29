El trastorno obsesivo compulsivo puede sentirse por aquellos que lo sufren como una "tortura mental".
El trastorno obsesivo compulsivo puede sentirse por aquellos que lo sufren como una "tortura mental".
/ Gerd Altmann/Pixabay
Por BBC News Mundo

Sophia, de 24 años, lleva más de un año en una relación amorosa, pero aún cuestiona todo: desde la compatibilidad con su novio hasta si realmente lo ama y qué medidas podría tomar al respecto.

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