Sophia, de 24 años, lleva más de un año en una relación amorosa, pero aún cuestiona todo: desde la compatibilidad con su novio hasta si realmente lo ama y qué medidas podría tomar al respecto.

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“No podía salir de casa porque me preocupaba mucho engañar a mi novio”, dice Sophia, creadora de contenido y camarera en Leeds (Reino Unido).

“En mis peores momentos, no podía ir a trabajar. Me pasaba el día en la cama, haciéndole cientos de preguntas a [Chat] GPT para intentar tranquilizarme.”

Sophia habla de su experiencia con el TOC de relaciones (TOC-R), una forma de trastorno obsesivo compulsivo que, según expertos, va mucho más allá de las dudas normales sobre las relaciones que todos podemos experimentar.

En este caso, el TOC-R genera dudas intrusivas persistentes que causan una angustia significativa y conducen a comportamientos compulsivos, como poner a prueba repetidamente a la pareja para intentar encontrar tranquilidad.

“Puede consumir horas de energía mental y causar mucha ansiedad, mientras que en una relación normal estos pensamientos no dominan el día”, afirma el profesor David Veale, psiquiatra consultor del South London and Maudsley NHS Trust.

Sophia describe el sufrimiento como una “tortura mental”.

“Tener una voz en la cabeza que constantemente critica tu relación y tener todos esos pensamientos horribles contra tu pareja es desgarrador”, dijo.

El TOC afecta al 1,2% de la población del Reino Unido. En el mundo, esta cifra estña entre el 1 y el 3% de la población mundial. Pero es difícil saber cuántas personas se ven afectadas por el TOC-R porque no se registra por separado.

Cuando el profesor Guy Doron, psicólogo clínico de la Universidad Reichman en Israel, comenzó a investigar esta afección hace más de una década, había muy poca información al respecto.

Pero ahora está observando un aumento en las derivaciones por TOC-R . Si bien las estadísticas son limitadas, la mayor concienciación a través de las redes sociales y la investigación parece estar impulsando a más personas a buscar ayuda.

Lo que se sabe

El TOC-R generalmente se divide en dos categorías: una centrada en la relación, donde se duda de los propios sentimientos, y otra centrada en la pareja, que se enfoca en sus posibles defectos.

Los síntomas se presentan principalmente en relaciones románticas, pero también pueden afectar a otros tipos de relaciones, según Doron.

Las transiciones vitales, como formalizar la relación, irse a vivir juntos o casarse, suelen ser un detonante.

El trastorno obsesivo compulsivo de Sophia solía centrarse en evitar los gérmenes y preocuparse por su salud. En su peor momento, se lavaba las manos al menos 30 veces al día.

Cuando conoció a su novio en un bar el día de San Valentín, Sophia se sintió presente en el momento y disfrutó pasando tiempo con él, pero cuando las cosas se pusieron más serias, aproximadamente un mes después, dice que su TOC se “aferró” a su relación y ella “se bloqueó por completo”.

Incluso las cosas más insignificantes, como que su novio usara una ropa que a ella no le gustaba o que intentara un peinado que no le agradaba, la hacían cuestionar su relación.

“Mi cerebro me gritaba que rompiera con él, aunque sabía que no era lo que quería hacer”, explica.

Aunque el TOC-R puede afectar a cualquiera, algunas personas pueden ser más vulnerables que otras, dijo el profesor Doron, y agregó que nuestras experiencias en las relaciones durante la infancia o nuestra propensión al perfeccionismo o a pensar demasiado pueden influir en cómo manejamos las dudas en las relaciones.

El auge de las redes sociales también ha generado nuevas presiones.

“Las redes sociales pueden ser un factor desencadenante para las personas con TOC-R , ya que romantizan el amor y pueden hacerles dudar de su propia relación”, afirma Doron.

Sophia está de acuerdo: “Ver parejas que parecen perfectas en internet crea expectativas, cuando las relaciones reales no son perfectas”.

“Cuando lo sabes, lo sabes”

Gracie dice que el TOC a menudo se centra en lo que más le importa a alguien.

Gracie, trabajadora de una organización benéfica de salud mental de Bristol, dice que no son las fotos de parejas felices lo que le resulta difícil, sino las frases que las acompañan. Lleva siete años conviviendo con el TOC-R.

Frases como “cuando lo sabes, lo sabes” y la idea de que debes sentirte completamente segura de haber encontrado a “la persona indicada” pueden resultarle abrumadoras.

“Podemos estar pasándolo bien, pero en mi cabeza estaré angustiada preguntándome si él es el indicado; es agotador”, dijo la joven de 24 años.

“Me hace preguntarme por qué no estoy 100% segura de estar con la persona adecuada”, dice.

Gracie afirma que el TOC-R no es una señal de que alguien no ame a su pareja.

“Es todo lo contrario”, afirma. “El TOC suele centrarse en lo que más le importa a una persona. Puede hacerte sentir desesperanzado y como una persona horrible”, explica.

Tanto Sophia como Gracie han probado diferentes medicamentos en el pasado y han hecho terapia cognitivo-conductual para ayudar a controlar sus síntomas, pero también tuvieron que aprender sobre la enfermedad a través de investigaciones en línea y viendo videos de YouTube.

Según la organización benéfica OCD Action, es importante contar con el apoyo adecuado, y el primer paso es hablar con su médico de cabecera sobre el impacto de los pensamientos intrusivos en su vida.

Doron también recomienda evitar poner a prueba a tu pareja para buscar seguridad o demostrar sus cualidades, ya que esto puede alimentar el ciclo del TOC-R, y tratar de no abusar de las redes sociales o las aplicaciones de citas, dado que la comparación puede reforzar las dudas.