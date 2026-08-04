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Resumen

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Meredydd Jones cree que vivió con quistes de crecimiento lento durante años.
Meredydd Jones cree que vivió con quistes de crecimiento lento durante años.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Un agricultor que vivía con quistes causados por una tenia afirma que durante años no tuvo ni idea de que algo andaba mal hasta que experimentó el peor dolor de su vida.

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