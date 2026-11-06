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Saskia Reeves-Priestley juega al fútbol cuatro veces por semana y no tenía síntomas previos.
Saskia Reeves-Priestley juega al fútbol cuatro veces por semana y no tenía síntomas previos.
/ Liam Asman
Por BBC News Mundo

Saskia Reeves-Priestley, de 23 años, se encontraba trabajando cuando se desplomó repentinamente.

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