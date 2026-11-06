Saskia Reeves-Priestley, de 23 años, se encontraba trabajando cuando se desplomó repentinamente.

“Me sentía muy mareada, con muchas náuseas, tenía palpitaciones y mucho calor”, recuerda.

Saskia, profesora de educación especial, era una arquera entusiasta que jugaba al fútbol cuatro veces por semana y se sentía en plena forma. Si bien sus síntomas no estaban directamente relacionados con la deficiencia de vitamina D, se dio cuenta de que algo no andaba bien.

Los análisis de sangre posteriores mostraron que su nivel era tan bajo que era “prácticamente nulo”.

En Reino Unido, los bajos niveles de vitamina D se están propagando en algunos grupos de edad, especialmente en niñas y mujeres jóvenes.

Según datos de la Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición, el año pasado casi una cuarta parte de los jóvenes de entre 11 y 18 años fueron diagnosticados con esta deficiencia.

La vitamina D puede provenir de nuestra dieta, de alimentos como el pescado azul y la carne, o de suplementos.

Pero la mayor parte la produce nuestro cuerpo cuando la luz ultravioleta del sol incide sobre la piel. Los niveles bajos de luz solar, dependiendo de la región del mundo donde vivas o de la época del año, disminuyen la capacidad del cuerpo para producirla.

Cubrir partes del cuerpo y usar protector solar también tiene un impacto, a pesar de sus ventajas protectoras.

Las personas con piel más oscura necesitan exponerse a una luz más intensa para producir la misma cantidad de vitamina D que las personas con piel más clara.

Los médicos no suelen ofrecer análisis de sangre para comprobar la deficiencia de vitamina D, pero sí recetan suplementos si el paciente está preocupado por la posibilidad de correr un alto riesgo.

¿Cuáles son los síntomas y cómo afectan a la vida diaria?

La deficiencia de vitamina D está relacionada con el raquitismo, una enfermedad ósea que afecta a bebés y niños pequeños. En adultos, provoca un debilitamiento óseo similar llamado osteomalacia.

“La llaman la enfermedad silenciosa”, dice la doctora Suma Uday, endocrinóloga pediátrica que quiere concienciar sobre este problema.

Uday advierte que la deficiencia de vitamina D en jóvenes y adultos es difícil de detectar y puede pasar desapercibida o diagnosticarse erróneamente.

Los síntomas incluyen fatiga y dolor en las articulaciones y los huesos.

“Básicamente, va erosionando los huesos silenciosamente, dejándolos blandos y propensos a fracturarse”, añade la médica.

Amaka Osu dice que no cree que muchos de sus amigos se den cuenta de cuáles son los síntomas.

Amaka estaba preparando la cena en su residencia universitaria de Liverpool cuando empezó a temblar.

“No podía ver bien lo que tenía delante”, dice. Su compañera de piso la llevó a urgencias; más tarde, a ella también le diagnosticarían deficiencia de vitamina D.

Aparte del cansancio, dice que no tenía ningún otro síntoma: “Soy una estudiante de 21 años. Trabajo y estudio, y siempre estoy cansada”.

Recuerda que su madre sufría de deficiencia de vitamina D, pero admite que no se imaginaba que le pudiera pasar a ella.

Tras tomar los suplementos, Amaka se siente mucho mejor, pero está ansiosa por si le vuelve a suceder. “Fue aterrador y no quiero volver a pasar por eso”.

Déficit de por vida en las niñas

Uday se une a otros médicos y académicos que han formado un grupo, ACT NOW Vitamin D, que pide que se eleve el umbral a partir del cual se clasifica a una persona que tiene esta deficiencia.

Según ella, esto permitiría detectar a más personas con falta de vitamina D y ofrecer una imagen más precisa de la magnitud del problema. Además, significaría que podrían tratar la deficiencia antes, afirma.

Uday advierte de un “déficit de por vida” en las mujeres: impacta en la adolescencia, luego en el embarazo y, posteriormente, en el recién nacido.

“Si no se corrige desde el principio”, afirma, “esto va a afectar a varias generaciones”.

La falta de sol contribuye a no tener los niveles de vitamina D adecuados.

“Es impactante”, afirma el profesor Martin Hewison, de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.

Me dice que, a pesar de que han pasado 100 años desde el descubrimiento de la vitamina D, “el raquitismo no ha desaparecido”.

“Si tenemos raquitismo en la comunidad, habrá muchas más personas con deficiencia de vitamina D”.

Hewison opina que el gobierno debería estudiar la posibilidad de enriquecer los alimentos de forma más generalizada, añadiéndoles vitaminas durante su producción. Países como Canadá y Suecia cuentan con políticas obligatorias al respecto.

En Reino Unido, algunos alimentos como los cereales para el desayuno y las cremas para untar ya están enriquecidos con vitamina D, pero su consumo es voluntario.

Durante los meses de invierno, las personas comienzan a perder sus niveles de vitamina D.

“Tal vez tengamos que aceptar que, para ciertos grupos, la suplementación con vitamina D sea algo habitual”, sostiene Hewison.

Saskia ahora toma suplementos de vitamina D con regularidad y ha vuelto a la portería.