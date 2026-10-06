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Francis Halzen, el nuevo Premio Nobel de Física. (Foto: nobelprize.org)
Francis Halzen, el nuevo Premio Nobel de Física. (Foto: nobelprize.org)
Por Agencia EFE

El belga Francis Halzen es el nuevo Premio Nobel de Física, un galardón “merecidísimo” para el impulsor de un campo de la investigación, el de la astronomía de partículas, en concreto la de neutrinos, que está de moda, según investigadores consultados por EFE.

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