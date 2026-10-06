El belga Francis Halzen es el nuevo Premio Nobel de Física, un galardón “merecidísimo” para el impulsor de un campo de la investigación, el de la astronomía de partículas, en concreto la de neutrinos, que está de moda, según investigadores consultados por EFE.

Halzen ha sido reconocido por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El premio es “indudablemente merecido”, destaca el investigador Juan de Dios Zornoza, del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de España, quien señala que fue su supervisor cuando estuvo en Estados Unidos con una beca y recuerda que era “muy accesible para la gente joven”.

Hanzel es “una persona tenaz, carismática y tremendamente entusiasta”, cualidades que le han permitido poner en marcha el experimento IceCube y obtener este “merecidísimo premio”, dice Inés Gil Botella, del Departamento de Investigación Básica del Centro español de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que también ha trabajado con él.

La comunidad de física de neutrinos ya había “reconocido y aplaudido” los grandes logros de IceCube y es “fantástico que ahora toda la comunidad científica y la sociedad en general se sumen a este reconocimiento”, asegura.

El nuevo nobel es, “sin duda alguna”, la persona más merecedora de recibir este premio por sus contribuciones “claves” y su “inagotable determinación” para ejecutar el experimento IceCube, considera el investigador Michel Sorel, del IFIC.

Halzen es el “impulsor” de la astronomía de neutrinos, un campo de la investigación que está “empezando a madurar ahora”, recuerda Zornoza, coordinador de los grupos españoles en KM3Net (Cubic Kilometre Neutrino Telescope).

Además, ha dedicado su carrera a ese campo, primero con el experimento AMANDA (un telescopio de neutrinos de primera generación) y después con el IceCube, y es “muy, muy bueno a la hora de recabar apoyos” para todo ello.

Este nobel se centra en los neutrinos de alta energía, que se producen en el universo en fenómenos catastróficos y de física extrema, como el colapso de agujeros negros, lo que abre una ventana a un universo “muy interesante”.

Los neutrinos y la astronomía de neutrinos “están de moda”, opina Zornoza, quien cree que “aún tienen muchas cosas por traer y enseñarnos”.

Un tipo de astronomía que abre una nueva ventana al universo, pero “hace 25 años, cuando estábamos construyendo esos detectores (....), no sabíamos si esa ventana daba a un descampado, pero lo que nos ha enseñado IceCube es que da un jardín bastante florido”.

Los descubrimientos de IceCube han abierto una nueva ventana en la astronomía multimensajero y, dentro de ella, los neutrinos “nos puede llevar muy lejos y hasta entornos inexplorables con fotones”, a juicio de Sorel.

Gil Botella cree, por su parte, que es el momento de apostar por infraestructuras científicas de investigación básica que permitan seguir avanzado en el conocimiento del universo, como el experimento KM3NeT en fase de construcción en el fondo del Mediterráneo, que espera que contribuya a impulsar y expandir la astronomía de neutrinos.