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AME804. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X @NASA que muestra la cara visible de la Luna. Los cuatro astronautas de Artemis II entraron a la órbita lunar y comenzaron un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oscura de la Luna. EFE/ @NASA
AME804. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 06/04/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X @NASA que muestra la cara visible de la Luna. Los cuatro astronautas de Artemis II entraron a la órbita lunar y comenzaron un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oscura de la Luna. EFE/ @NASA
Por Agencia EFE

Los astronautas de Artemis II tomaron unos minutos del día más importante de su misión para dedicarle a “un ser querido fallecido” uno de los cráteres vistos este lunes por primera vez por el ojo humano, y lo nombraron ‘Carroll’, en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman.

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