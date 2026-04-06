Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los astronautas de Artemis II tomaron unos minutos del día más importante de su misión para dedicarle a “un ser querido fallecido” uno de los cráteres vistos este lunes por primera vez por el ojo humano, y lo nombraron ‘Carroll’, en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman.
TE PUEDE INTERESAR
- Un museo solo de insectos en Lima: el renovado espacio que revela el inmenso valor de los grandes olvidados de la naturaleza
- El renacimiento de los audífonos con cable: ¿por qué cada vez más personas los prefieren?
- ¿Qué tan felices son los peruanos? Este es el puesto de nuestro país en el reporte global de la felicidad
- Geocito, una plataforma que analiza el suelo y da recomendaciones para la construcción de viviendas
- Asus Zenbook 14: ¿qué pesa más, la portabilidad o el rendimiento? Esta laptop busca equilibrarlos
Seguir temas