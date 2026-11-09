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Un joven lleva una máscara mientras viaja en un auto en medio de una densa niebla tóxica la mañana posterior al Diwali en Nueva Delhi, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)
Un joven lleva una máscara mientras viaja en un auto en medio de una densa niebla tóxica la mañana posterior al Diwali en Nueva Delhi, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)
/ SAJJAD HUSSAIN
Por Agencia EFE

Nueva Delhi afronta un nuevo episodio de contaminación extrema tras la celebración de Diwali, con niveles de partículas nocivas que superan ampliamente las recomendaciones sanitarias internacionales y millones de habitantes expuestos a un aire que alcanza concentraciones peligrosas incluso para las personas sanas.

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