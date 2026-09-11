Este 11 de setiembre (11-S) se conmemoran 25 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, en Nueva York. Y, para recordar a las víctimas, un total de 2977 drones recrearon a los edificios como una manera de homenaje, representando a cada una de las vidas perdidas, en el cielo de Manhattan.

Se trata de un tributo que recuerda aquella mañana del 2001, en Estados Unidos. Mediante una coreografía impresionante, los drones despegaron y se alinearon para rediseñar las torres del World Trade Center.

La actividad artística se tituló “2,977 Lights Over New York Harbor”. Se pupdo apreciar desde diversos puntos de la ciudad

Según el diario El Clarín, este evento es un proyecto de la New York Foundation for the Arts. El coto fue cubiero por la filantropía privada y contribuciones de diversas organizaciones.

Una luz por cada vida. Un espectáculo con drones en el que se utilizaron 2.977 drones, que representaban a cada una de las personas fallecidas el 11-S, ha recreado la silueta de las Torres Gemelas en Manhattan, a los 25 años de los atentados terroristas en Nueva York. pic.twitter.com/arhwkZWXNi — La Historia USA (@LaHistoriaUSA) September 11, 2026

Addison Mehr fue el director creativo y productor ejecutivo de la obra. “Encendemos el número exacto para ser testigos y recordar cada vida individual”, dijo.

Para este trabajo se dialogó con socorristas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), y organizaciones de familiares de las víctimas.

Y es que uno de los puntos que se busca resaltar es la memoria. “Veinticinco años después del 11-S, 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día”, señaló Brenda Berkman, artista y antigua integrante del FDNY. Por eso espera que este tipo de tributo aporte una pespectiva a las nuevas generaciones.