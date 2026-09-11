Miles de drones recrearon a las torres gemelas durante la conmemoración del ataque terrorista. (Imagen: x.com)
Miles de drones recrearon a las torres gemelas durante la conmemoración del ataque terrorista. (Imagen: x.com)
Por Redacción EC

Este 11 de setiembre (11-S) se conmemoran 25 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, en Nueva York. Y, para recordar a las víctimas, un total de 2977 drones recrearon a los edificios como una manera de homenaje, representando a cada una de las vidas perdidas, en el cielo de Manhattan.

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