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Resumen

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Por Agencia EFE

Un nuevo satélite de observación terrestre desarrollado por la NASA está permitiendo medir con una precisión sin precedentes el hundimiento progresivo del suelo en la capital mexicana, un fenómeno que afecta desde hace décadas a la ciudad.

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