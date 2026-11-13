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Resumen

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(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso principal en la feria Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025. Jensen Huang renunció a su cargo de director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026, poniendo fin a sus 33 años al frente del gigante de la inteligencia artificial que él mismo cofundó, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China. La junta directiva de la empresa informó que Huang dejó sus puestos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato. La directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras continúa desempeñando sus funciones financieras; por su parte, la junta directiva evaluará candidatos tanto internos como externos para ocupar el puesto de forma permanente. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso principal en la feria Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Nevada, el 6 de enero de 2025. Jensen Huang renunció a su cargo de director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre de 2026, poniendo fin a sus 33 años al frente del gigante de la inteligencia artificial que él mismo cofundó, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China. La junta directiva de la empresa informó que Huang dejó sus puestos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato. La directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras continúa desempeñando sus funciones financieras; por su parte, la junta directiva evaluará candidatos tanto internos como externos para ocupar el puesto de forma permanente. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Por Agencia AFP

El grupo Megaspeed, con sede en Singapur, comercializaba chips de inteligencia artificial por valor de miles de millones de dólares, pero su oficina estaba vacía cuando AFP la visitó. Su personal se había desvanecido mucho antes de que emergieran las acusaciones de espionaje.

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