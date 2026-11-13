El grupo Megaspeed, con sede en Singapur, comercializaba chips de inteligencia artificial por valor de miles de millones de dólares, pero su oficina estaba vacía cuando AFP la visitó. Su personal se había desvanecido mucho antes de que emergieran las acusaciones de espionaje.

La firma tuvo como ejecutiva a Alice Huang, señalada esta semana como presunta espía china y amante del cofundador de Nvidia, Jensen Huang, con quien no guarda relación de parentesco.

El escándalo se cobró el cargo del CEO del gigante tecnológico, líder mundial de los chips necesarios para el desarrollo de la IA, y alimentó sospechas de que China podría haberse hecho con información clave sobre estas piezas.

Los detalles sobre la vida de Alice Huang son imprecisos. Es casi imposible decir dónde vive, dónde trabaja o cuándo nació.

Pero su influencia se extiende desde la anodina oficina de Singapur, hasta los imponentes centros de datos en el Sudeste Asiático, pasando por las relucientes salas de juntas de Silicon Valley.

En el centro del escándalo de presunto espionaje, negado tajantemente por China, se encuentra el vínculo de Alice Huang con Megaspeed.

La empresa se presenta como una compañía en la ola de la revolución de la IA, que utiliza los avanzados chips de silicio de Nvidia para alimentar la computación de alto rendimiento dentro de enormes centros de datos.

Pero también se la investiga por un cometido más turbio: usar sus centros de datos en el sudeste asiático para esquivar las restricciones estadounidenses y hacer llegar a China los chips más avanzados de Nvidia.

La empresa afirmó que estaba investigando si había cumplido con los controles de exportación sobre estas unidades.

En su oficina en pleno distrito financiero de Singapur, no se veían empleados detrás de sus puertas de vidrio cerradas. Los vecinos dijeron a la AFP que no habían visto a nadie en meses.

Tampoco había empleados presentes en las oficinas de su filial Speedmatrix en un barrio de reciente desarrollo en Johor, la región de malasia separada de Singapur por un estrecho del mismo nombre.

La policía de Singapur abrió una investigación en febrero de 2025 sobre Megaspeed y varias otras empresas sospechosas de eludir o infringir los controles de exportación.

Como parte de la causa se interrogó a Alice Huang.

Aunque no se presentaron cargos contra ella, se le prohibió la entrada a la ciudad-Estado en febrero de 2026 por proporcionar información inexacta para “minimizar su papel en Megaspeed”, indicó el Ministerio del Interior.

Alice Huang —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— asistiendo a una cena ofrecida por Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia. (CTI / AFP) / -

Crecimiento explosivo

Los registros corporativos sitúan a Huang directamente implicada en el nacimiento de Megaspeed.

A principios de 2023, una empresa vinculada a ella adquirió la filial singapurense del desarrollador chino de videojuegos 7Road International.

Casi de inmediato la firma se rebautizó como Megaspeed International, según estos registros, en los que Huang aparece como directora entre marzo y noviembre de 2023.

La suerte de la empresa cambió por completo con su llegada. De ser un desarrollador de videojuegos poco conocido se convirtió en uno de los mayores compradores de chips de Nvidia en Asia.

En un plazo de 12 meses, los ingresos de Megaspeed pasaron de 0 a casi 300 millones de dólares estadounidenses, según las cuentas de la empresa presentadas en 2024.

En ese mismo periodo, el valor de los activos de Megaspeed se disparó de 32 millones a casi 3.000 millones de dólares.

Un solo chip de computación avanzada de Nvidia puede costar decenas de miles de dólares. Durante dos años, Megaspeed comerció semiconductores de esa empresa por un valor superior a 4.000 millones de dólares.

Un rastro financiero que serpentea por Singapur, Malasia y las Islas Caimán sugiere que el negocio de Megaspeed podría estar conectado con el gigante tecnológico chino Alibaba.

Una filial de Megaspeed en Malasia cerró un acuerdo en 2024 en el que comprometía activos a Apex Enterprise Solutions, en Singapur, como garantía en caso de incumplimientos contractuales.

Apex está vinculada, a través de una empresa matriz, a Alibaba Group Holding Ltd, una firma registrada en las Islas Caimán, según muestran los datos corporativos de Singapur.

En esas fechas, Huang ya no figuraba como directora de Megaspeed. Pero, según las autoridades de Singapur, seguía siendo una de las “principales responsables”.

La sociedad matriz última de Megaspeed es una empresa singapurense llamada Swiftdata. El director de ambas entidades es Tan Yong Pong, que antes dirigió empresas de impresión y diseño gráfico.

La AFP visitó la dirección registrada de Tan en el este de Singapur. Nadie respondió, más allá de los perros que ladraban detrás de la puerta.

“Son amistosos. De vez en cuando me cruzo con la señora en el rellano del ascensor cuando pasea a su perro”, contó a la AFP una vecina. “Pero no los hemos visto desde hace meses”.

Interrogada y sin pasaporte

Esta captura de pantalla de un video de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (derecha), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (izquierda, de espaldas a la cámara). VARIAS FUENTES / AFP

En junio de 2025, investigadores estadounidenses se presentaron en Megaspeed para una “verificación posterior” al envío de mercancías, en la que Huang estuvo presente, según el Ministerio del Interior de Singapur.

Ese mismo día, la empresaria fue interrogada por la policía de Singapur, que le confiscó el pasaporte.

Para entonces, ella y el jefe de Nvidia, Jensen Huang, ya habían sido vistos juntos en público.

En una de sus primeras salidas juntos, se les vio en una fiesta posterior al cierre de la feria Computex en Taiwán, a principios de 2024.

Trump fue informado de las sospechas de sus servicios de inteligencia mucho antes de que estallara el escándalo público, pero no actuó en consecuencia.

El domingo, dijo que no se arrepentía de ello. “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tenga una explicación para eso”, afirmó sobre Jensen Huang.

Pero el escándalo ha desatado temores en materia de seguridad nacional.

En medio de la batalla entre Pekín y Washington por liderar la inteligencia artificial, el acceso a los productos más punteros de Nvidia representa una ventaja crucial.

Se estima que esta empresa controla el 90% del mercado de los chips usados para entrenar y ejecutar modelos de IA. En 2022, Estados Unidos restringió las exportaciones a China.

En los últimos años, Huang se erigió como el empresario tecnológico que más instó a Trump a levantar esas restricciones.

En cualquier caso, se multiplican los indicios de que estas normas se eludieron en muchas ocasiones.

Una universidad china vinculada al aparato de defensa del país pudo comprar chips avanzados de Nvidia, según los registros de adquisición de octubre y septiembre.

En Singapur continúan las pesquisas sobre las exportaciones de Megaspeed.

Y la vecina Malasia anunció el viernes que investiga a su filial Speedmatrix para determinar si los chips importados al país fueron exportados a otras jurisdicciones.

La propia Megaspeed afirmó que se hizo con los servicios de un bufete de abogados estadounidense para analizar si estaban cumpliendo las normas.

“Megaspeed se toma muy en serio sus obligaciones de cumplimiento de la legislación estadounidense en materia de control de exportaciones”, afirmó la empresa en un comunicado.

Telaraña empresarial

Alice Huang se encuentra en el centro de una telaraña corporativa, conectada con multitud de empresas fantasma, casas de inversión y grandes firmas tecnológicas chinas.

Los registros corporativos presentados en Hong Kong la listan como directora de Nanjing Lingxing Technology, que opera la popular plataforma de transporte privado T3 en China.

Como inversores en esta empresa figuran Alibaba y Tencent, así como fabricantes de automóviles respaldados por el Estado como China FAW y Dongfeng Motor Group.

Un currículum corporativo publicado por una firma de inversión china detalla el rápido ascenso de Huang en la banca de inversión asiática.

Según ese currículum, desempeñó un cargo directivo en HSBC en torno a 2012, antes de pasar por CITIC Securities y Shanghai Hexi Investment.

Documentos empresariales de Singapur la describen como ciudadana china con pasaporte de Hong Kong.

Nació en la provincia de Hunan en el interior de China, pero se marchó para estudiar comunicación en Hong Kong, informó el medio HK01.

Un reportero de la CCTV escribió en Weibo que trabajó con Huang en la emisora estatal china, pero luego borró la publicación.