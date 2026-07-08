00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cáncer causa la muerte de 26.000 personas en el mundo cada día, con 20,6 millones de nuevos casos al año y 10 millones de muertes. (Foto referencial: Freepik)
El cáncer causa la muerte de 26.000 personas en el mundo cada día, con 20,6 millones de nuevos casos al año y 10 millones de muertes. (Foto referencial: Freepik)
Por Agencia EFE

Más del 90 % de la población mundial se verá afectada al menos una vez y de alguna forma por el cáncer, sea directamente o a través de algún familiar, y una de cada cinco personas desarrollará alguna forma de cáncer a lo largo de su vida, según las investigaciones avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.