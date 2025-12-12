OpenAI pretende lanzar el nuevo “modo adulto” para su asistente ChatGPT durante el primer trimestre del próximo año 2026, de cara a mejorar las herramientas de detección de edad del ‘chatbot’ durante estos meses, antes de su lanzamiento.

Tras anunciar un nuevo sistema de control de edad que ayudará al ‘chatbot’ a identificar cuándo está interactuando con menores de edad, la compañía liderada por Sam Altman también dio a conocer una nueva opción con la que permitirá que los adultos verificados puedan acceder a contenido erótico en sus conversaciones.

En ese momento, la tecnológica detalló que el modo adulto estaría disponible en diciembre de este año. Sin embargo, ahora OpenAI ha detallado que prevé lanzar el “modo adulto” de ChatGPT durante el primer trimestre de 2026.

Así lo ha aclarado la CEO de aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, en declaraciones a la prensa recogidas por The Verge, quien ha especificado que este retraso se debe a que pretenden mejorar las capacidades de predicción de edad de ChatGPT antes de presentar esta opción oficialmente.

Concretamente, el sistema de identificación de edad está pensado para reconocer si la persona con la que está conversando el ‘chatbot’ es menor de 18 años en base a su comportamiento y, en caso de que así sea, adaptar la conversación a “una experiencia de ChatGPT con políticas adaptadas a su edad”.

Esta experiencia se basa en acciones como bloquear contenido sexual explícito, entre otros contenidos dañinos, así como facilitar la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad, en caso de que sea necesario.

En este sentido, según ha explicado Simo, OpenAI ha comenzado a probarlo en ciertos países para evaluar su capacidad de identificar a adolescentes y “no identificar erróneamente a los adultos”, de cara a mejorar su precisión. Al garantizar el funcionamiento del sistema, OpenAI pretende evitar posibles comportamientos dañinos del ‘chatbot’ hacia los usuarios menores por error, garantizando que el “modo adulto” solo está disponible para personas mayores de edad.