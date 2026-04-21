Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Oppo trabaja con Hasselblad, por lo que se deduce su inclinación hacia la fotografía. (Foto: europapress)
Oppo trabaja con Hasselblad, por lo que se deduce su inclinación hacia la fotografía. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Oppo ha lanzado al mercado global su último ‘smartphone’, el Oppo Find X9 Ultra, caracterizado por ser el primero en integrar un teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.