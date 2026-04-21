Oppo ha lanzado al mercado global su último ‘smartphone’, el Oppo Find X9 Ultra, caracterizado por ser el primero en integrar un teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP.

El nuevo modelo de Oppo está diseñado para los usuarios más entusiastas de la fotografía y profesionales del sector. Bajo el lema “Your next camera” (tu siguiente cámara), la compañía combina el valor de un ‘smartphone’ de gama alta con una cámara profesional con resultados “más que significativos”, como ha señalado el National Training Manager, Cristian Flores.

La empresa china ha continuado la colaboración con el fabricante de cámaras sueco Hasselblad para incorporar un módulo circular de cámaras inspirado en los equipos profesionales, compuesto por un gran angular de 50MP, una cámara principal de 200MP Hasselblad, un teleobjetivo Hasselblad de 200MP 3x, y otro teleobjetivo de 50MP 10x con zoom óptico. Por su parte, la cámara frontal es de 50MP.

Además, el Oppo Find X9 Ultra incorpora nuevo ‘Modo Maestro’ de Hasselblad para evitar el mapeo agresivo de tonos y asegurar la captura de imágenes detalladas al máximo con un estilo natural. En esta línea, la compañía permite disparar en 50MP JPEG MAX y 50MP RAW MAX, ofreciendo así una resolución de calidad óptima.

OPPO Find X9 Ultra llega con una serie de accesorios para fotos más profesionales. (Foto: AFP)

Lo llamativo en el Oppo Find X9 Ultra es su apartado de cámaras. (Foto: europapress)

Más allá del módulo de cámaras, Oppo ha presentado un accesorio para incorporar un teleobjetivo de 300mm y zoom óptico de 13x para capturar las imágenes con mayor precisión.

En cuanto a la grabación en vídeo, la última novedad de Oppo tiene soporte para 4K a 60 fps, 4K a 120 fps en los sensores de 200 MP y 8K a 30 fps en su cámara principal y el teleobjetivo 3x. Además, incorpora la solución O-Log2 para un uso más profesional.

Características del dispositivo

En cuanto a las características técnicas, el Oppo Find X9 Ultra está potenciado por un procesador SnapDragon 8 Elite Gen 5, e integra la primera unidad térmica encapsulada para estabilizar la temperatura del dispositivo.

Cuenta con una pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadadas, con 144 Hz de tasa de refresco y hasta 3.600 nits de brillo máximo. El nuevo ‘smartphone’ de Oppo está protegido con el cristal Gorilla Glass Victus 2 y es resistente al agua y al polvo con las certificaciones IP66, IP68 e IP69.

Respecto a la batería, está equipado con una batería de silicio de carbono de 7.050mAh con una carga rápida SUPERVOOC con cable de 100W y AIRVOOC de 50W inalámbrica.

Funciones de IA

El Oppo Find X9 Ultra también tiene integradas funciones impulsadas por inteligencia artificial, como ‘AI Bill Manager’, que extrae los datos de los recibos y facturas físicas y digitales para registrar los gastos.

También incorpora ‘AI Menu Translation’, que, como indica su nombre, traduce los menús de restaurantes, y además añade fotos para que los comensales vean los platos antes de pedirlos.

Más allá de estas funciones de IA, el Oppo Find X9 Ultra está equipado con el ‘software’ ColorOS 16, basado en Android 16, con funciones como ‘Live Space’, que agrupa las notificaciones en una cápsula minimalista; y ‘Quick Share’ mejorado, que permite compartir archivos con otros sistemas como iOS.

Disponibilidad y precios

En cuanto a su disponibilidad, el Oppo Find X9 Ultra ya está a la venta por un precio de 1.699,99 euros en los diseños ‘Tundra Amber’ y ‘Canyon Orange’, como ya había revelado con anterioridad la compañía, con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

No obstante, Oppo ha preparado una serie de promociones exclusivas para los primeros compradores del Find X9 Ultra entre el 21 y el 29 de abril en su tienda oficial, que incluye 100 euros de descuento en la reserva del dispositivo, regalos exclusivos valorados en 638 euros y hasta 100 euros adicionales en el programa de intercambio de dispositivos.

Más alla de estas promociones, la compañía regalará una funda magnética para el dispositivo, y ofrecerá un regalo adicional por el que los usuarios pueden elegir entre el kit de imagen Hasselblad Limited, la tableta Oppo Pad 5, el ‘smartwatch’ Watch X3, los auriculares Enco Clip 2 o el kit de corriente OPPO SUPERVOOC de 100 W.