Un mes después de que Epic Games y Google parecieran haber dado por cerrada la disputa sobre la instalación de tiendas de ‘apps’ de terceros en Google Play, ambos volvieron a los tribunales.

En un juzgado federal de San Francisco (California), el juez James Donato ordenó a Google facilitar la instalación de tiendas de aplicaciones rivales en Android. “Que esté hecho de aquí a una semana”, le dijo a Google directamente.

La orden llega casi tres años después de que un jurado dictaminara por unanimidad, en la demanda presentada por Epic Games, creadora de Fortnite, que la tecnológica mantenía un monopolio ilegal en la distribución de ‘apps’ en Android, al blindar la Play Store para proteger las comisiones que cobra por los micropagos que tienen lugar en las ‘apps’.

Donato decidió hace casi dos años que la mejor forma de deshacer el monopolio era abriendo la distribución de tiendas rivales dentro de Play Store, su tienda de apps, juegos y libros en Android.

La vuelta a los tribunales se debe a que Epic ha argumentado que Google sigue poniendo muchas dificultades para instalar tiendas rivales. De hecho, según el medio especializado The Verge, que tuvo la oportunidad de asistir a la vista, lo demostró en directo con todos los pasos que hacen falta para dicha instalación.

El juez ha ordenado eliminar los pasos que son “fricción anticompetitiva”, entre los que se encuentran la imposibilidad de encontrar una tienda de terceros al buscar “store for apps”, la aparición del botón “ver” antes que el de “instalar” y el banner de publicidad que salta al realizar búsquedas como “app store” o “Aptoide” en vez de una lista normal de ‘apps’.

“Esto no es aceptable, ha de corregirse. Quiero que se muestre toda posible variación que esté siquiera un 70 % bien formulada”, ordenó Donato ante la dificultad de realizar una búsqueda normal sobre una tienda de terceros.

El juez también exigió a Google que aparezca el botón “instalar” directamente en la página de las tiendas rivales, y una lista de apps para instalar tras realizar una búsqueda como las ya citadas “app store” o “Aptoide”.

Estos cambios han de aplicarse rápido, tal y como trasladó el juez James Donato a Google subrayando que “si hay algún problema con eso, háganmelo saber”.

Es más, Aptoide llegó a Google Play el pasado 10 de agosto como la primera tienda de aplicaciones de terceros, aunque con estas ‘fricciones’ que el juez ha obligado a corregir a Google.