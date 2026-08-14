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Resumen

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La Play Store, la tienda de aplicaciones de Google. (Foto: AFP)
La Play Store, la tienda de aplicaciones de Google. (Foto: AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

Un mes después de que Epic Games y Google parecieran haber dado por cerrada la disputa sobre la instalación de tiendas de ‘apps’ de terceros en Google Play, ambos volvieron a los tribunales.

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