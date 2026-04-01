La misión Artemis II cuenta con varias piezas claves, pero quizá la más importante es la nave espacial Orion que por unos 10 días albergará a los cuatro astronautas que integran la misión tripulada que orbitará la Luna.

Sin embargo, hay un detalle: es la primera vez que se probará con humanos en vuelo, según el diario El País, y durante la etapa Atemis I presentó problemas en el escudo térmico de la cápsula espacial y su sistema de soporte vital.

Como se sabe, la misión Artemis consta de varias etapas. Hoy se encuentra en la segunda parte, con un vuelo que orbitará el satélite terrestre. La etapa Artemis I consitió en un vuelo a la Luna pero sin tripulación, usando los mismos elementos que constan en el Artemis II.

Este miércoles despega Artemis II y por 10 días los astronautas estarán fuera de la Tierra. (Foto: AFP)

Según detalla la NASA, Orion es la última nave construida para el viaje de humanos, y será la que recorra más distancia. Está compuesta por varias partes y destaca el módulo de tripulación, también llamado Cápsula, construido por Lockheed Martin, y que puede proporcionar espacio habitable en misiones para cuatro astronautas durante 21 días sin necesidad de acoplarse a otra nave espacial.

Le siguen algunas partes como el recipiente a presión, la carcasa trasera, el escudo térmico capaz de soportar temperaturas de casi 2.600 °C, los propulsores del sistema de control de reacción.

El interior está trabajado en estructura de aluminio de vigas entrecruzadas y para el alojamiento se cuenta con tanques y un dispensador de agua potable para rehidratarse y calentar la comida.

¿Cómo será el viaje?

La nave por sí sola no puede salir de la Tierra. Para eso se cuenta con un sistema de propulsión que consta de varios cohetes. Todo ello conforma el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Según detalla la NASA, “los astronautas tomarán los controles de la nave espacial Orion y la pilotarán manualmente de forma periódica". Esto se verá durante el vuelo alrededor de la Luna y de regreso.

El primer momento en el que tomarán el control será tres horas después de haber despegado. Será como una etapa de prueba. Para esto cuentan con controladores manuales rotacionales y traslacionales, para dirigir la nave espacial.

Los astronautas cuentan con controladores para dirigir la nave. (Foto: nasa.gov)

Buena parte del trayectco se realizará de forma automática.

Otro detalle es que cuenta con 24 propulsores que conforman el sistema de control de reacción. Estos propulsores proporcionan un pequeño empuje en cualquier dirección para dirigir la nave espacial y para controlar la rotación.