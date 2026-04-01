Resumen

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Así es Orion, la nave que llevará al ser humano de vuelta a la Luna. (Foto: NASA)
Así es Orion, la nave que llevará al ser humano de vuelta a la Luna. (Foto: NASA)
Por Redacción EC

La misión Artemis II cuenta con varias piezas claves, pero quizá la más importante es la nave espacial Orion que por unos 10 días albergará a los cuatro astronautas que integran la misión tripulada que orbitará la Luna.

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