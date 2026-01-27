El mundo está más conectado hoy en día. Existen muchas maneras de trabajar, desde cualquier lugar, usando una computadora, una tablet, un smartphone, formas de entretenimiento, de estudiar. En medio de estos cambios, en el Perú se encuentra el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) que cumple 32 años de actividad.

Su función ha sido la de impulsar políticas que promuevan un sector de telecomunicaciones más accesible y competitivo, y que fortalezcan los derechos de los usuarios.

En estos 32 años se han presentado una serie de hitos de regulación que han marcado nuestras vidas. Uno de ellos, según la institución, es la portabilidad numérica móvil que fue implementada desde 2010, eliminó una de las principales barreras para la competencia, pues permitió a los usuarios cambiar de empresa operadora móvil sin perder el número telefónico. Esto impulsó mejoras en precios, calidad del servicio y atención al cliente.

Otro punto importante es la interconexión de redes y de servicios públicos de telecomunicaciones que han permitido el enlace entre dos o más redes de telecomunicaciones pertenecientes a operadores distintos, para que el tráfico (voz, datos, mensajes y señales) termine en una red diferente a la que se origina.

De esta manera, en 2014 se facilitó la entrada de nuevos operadores, como Entel y Bitel. Con ello, el mercado dejó de estar concentrado en dos empresas: Telefónica y Claro, lo que fomentó un sector más dinámico, con mayores opciones en precios y servicios para los usuarios, y permitió seguir con la expansión de las redes, especialmente las móviles.

Osiptel también destaca la aprobación del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Este instrumento estableció indicadores mínimos y mecanismos de medición para asegurar que los servicios prestados por las empresas cumplan condiciones objetivas de calidad, lo que contribuye a mejorar la satisfacción de los usuarios con los servicios contratados. Hoy en día estas disposiciones se concentran en el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Otro cambio fue el establecimiento de los contratos cortos, documentos de fácil lectura para que los usuarios reciban información clara. Estos contratos, de máximo cuatro páginas, se emiten en español y en lenguas originarias, como el quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo.

Pero no son los únicos cambios. También se destaca que la evolución positiva de los indicadores del servicio de internet fijo en el país ha sido acompañada por diversas medidas regulatorias que fueron diseñadas para mejorar los niveles de competencia, en beneficio de los usuarios. Entre ellas se encuentran las normas de compartición de infraestructura y emisión de mandatos, determinación de proveedor importante, normas especiales para la prestación del servicio de acceso a internet fijo, entre otras, que generaron un impacto estimado de S/ 47 millones desde su implementación hasta el cierre de 2024.

En esa línea, el precio promedio por megabit (Mbps) del servicio de internet fijo a nivel nacional se redujo en 99.3 % durante los últimos 10 años: pasó de S/ 24.45 en 2015 a tan solo S/ 0.17 al tercer trimestre de 2025. Esta disminución refleja una mejora significativa en la accesibilidad y competitividad del servicio de internet fijo en el país.