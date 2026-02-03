Panamá busca restaurar sus famosos humedales afectados por el cambio climático y la actividad humana

Escuchar
Panamá cuenta con varios humedales reconocidos Sitios Ramsar: el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas; el humedal Damani–Guariviara, en la comarca indígena Ngäbe Buglé; San San–Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro; la Bahía de Panamá, en la provincia de Panamá; Punta Patiño y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, en la provincia de Darién.

Panamá cuenta con varios humedales reconocidos Sitios Ramsar: el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas; el humedal Damani–Guariviara, en la comarca indígena Ngäbe Buglé; San San–Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro; la Bahía de Panamá, en la provincia de Panamá; Punta Patiño y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, en la provincia de Darién.
/ Ministerio de Ambiente de Panamá
Los humedales de Panamá afrontan “presiones significativas”, entre ellas el uso intensivo de esos territorios y el cambio climático, ante lo cual se desarrollan acciones de restauración y monitoreo con la participación de las comunidades, afirmó el Gobierno este lunes, cuando se conmemora el Día Mundial de los Humedales.

