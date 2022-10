Un local en París, Francia está liderado por un robot que es capaz de preparar pizzas. Se trata de Pazzi, el primer robot pizzero autónomo que es capaz de preparar y hornear hasta 80 pizzas por hora. El co-fundador de este invento tecnológico es Sébastien Roberso, quien señaló que tuvieron que construir toda la maquinaria desde cero.

A través de una entrevista con el medio DW, Roberso mencionó que necesitaron 7 años para desarrollar el robot. “A nivel técnico, el mayor reto era que había que programar y reinventar todo desde cero. Tuvo que hacerse el horno y el robot lavavajillas que se enciende automáticamente cada dos horas. No solo había que hacer el robot, sino todo lo que lo rodea”, comentó. El equipo estuvo conformado por un total de 28 ingenieros.

Pazzi funciona de forma automática y cuenta con empleados físicos, quienes se encargan solo de tener contacto con los clientes.

El robot pizzero hace todo: desde darle forma a la masa y hornearla hasta entregarla al comensal. “Los ingenieros han instalado sensores que permiten al robot saber el tamaño que debe adquirir al amasar. Si se comete un error, el robot lo corrige y si alguna masa no esta a la altura, no se reparte a los clientes”, asegura Thierry Graffagnino, quien fue tres veces campeón del mundo de las pizzas y además está a cargo de las recetas. Lo único que no hace el robot es cortar los ingredientes que lleva el plato

La creación de Pazzi no pretende remplazar la elaboración clásica de la pizza, sino presentar una forma nueva de hacerla. Su éxito los llevó a abrir un segundo local, esta vez ubicado en Serris.

Puedes ver cómo Pazzi elabora los platos a continuación.