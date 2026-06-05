Resumen

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El uso de datos te permitirá recorrer con tranquilidad un país extranjero y acceder a servicios. (Foto: Difusión)
El uso de datos te permitirá recorrer con tranquilidad un país extranjero y acceder a servicios. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Con la llegada del Mundial 2026, muchos hinchas ya comienzan a planificar su viaje a Estados Unidos, México y Canadá para vivir de cerca la emoción del fútbol. Mantenerse conectado durante su estadía en el extranjero también forma parte de los preparativos.

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