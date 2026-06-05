Con la llegada del Mundial 2026, muchos hinchas ya comienzan a planificar su viaje a Estados Unidos, México y Canadá para vivir de cerca la emoción del fútbol. Mantenerse conectado durante su estadía en el extranjero también forma parte de los preparativos.

Es decir, contar con datos móviles permite compartir cada momento del viaje, usar aplicaciones de mapas, comunicarse con familiares y acceder a información en tiempo real, haciendo que la experiencia sea mucho más cómoda y segura.

Por ello, antes de viajar, es recomendable verificar si la línea móvil cuenta con datos en el extranjero y qué beneficios incluye el plan contratado.

¿Cómo mantenerte conectado antes de viajar? Para usar internet móvil en el extranjero, Claro Perú recomendó que el usuario debe asegurarse de tener habilitada la opción de roaming de datos en su celular. Este paso puede variar según el sistema operativo del equipo:

En iPhone:

Ingresar a Configuración > Datos celulares > Opciones > Roaming de datos y activar la opción.

En Android:

Ingresar a Ajustes > Redes móviles > Roaming de datos y activar la opción.La ruta puede variar ligeramente según la marca del equipo.

Los datos te permitirán estar conectado en todo momento, sin pasar dificultades. (Foto: Difusión)

También es importante reiniciar el celular al llegar al país de destino para que el equipo se conecte correctamente a una red disponible. En algunos casos, el teléfono puede seleccionar la red de forma automática; si no ocurre, se puede hacer la búsqueda manual desde la configuración de redes móviles.

Recomendaciones para viajar conectado

Antes de salir del país, es importante revisar si el destino está incluido dentro de los países que forman parte cobertura internacional del plan. También se recomienda verificar cuántos gigas, minutos o mensajes estarán disponibles durante el viaje, así como las condiciones de uso de WhatsApp Viajero.

Durante el viaje, se pueden tomar medidas simples para administrar mejor los datos móviles, como descargar mapas previamente, conectarse a redes WiFi seguras cuando sea posible, desactivar actualizaciones automáticas y evitar la descarga de archivos pesados si no es necesario.

Claro Perú también informó que, en el caso de sus clientes postpago con planes Max Ilmitado desde 69.90 pueden viajar a Estados Unidos, México y Canadá conectados gracias a la cobertura internacional. También cuentan con el beneficio de WhatsApp Viajero Ilimitado x 12 meses hasta en 35países para enviar mensajes de texto, fotos y notas de voz de manera ilimitada.

También cuenta con Paquetes Pasaporte Claro desde S/ 50 por 15 días desde Mi Claro App. Esta alternativa puede ser útil para quienes planean recorrer varias ciudades, permanecer más días en el extranjero o compartir contenido con mayor frecuencia.