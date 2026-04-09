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Avispa verdugo.
Avispa verdugo.
/ Creative Commons
Por BBC News Mundo

Los principales candidatos a la picadura más desagradable van desde las hormigas bala hasta las avispas guerreras y diminutas medusas. Para descubrir cuál es la más doloroso, algunos expertos aventureros han pasado su vida dejándose picar.

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