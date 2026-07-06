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Resumen

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Los perritos 'dogtores' Bimba y Bartolo participan en una terapia el 26 de junio de 2026 en la clínica Alemana en Santiago (Chile). (Foto de EFE/ Javier Torres Lantadilla)
Los perritos 'dogtores' Bimba y Bartolo participan en una terapia el 26 de junio de 2026 en la clínica Alemana en Santiago (Chile). (Foto de EFE/ Javier Torres Lantadilla)
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

Ataviados con un pañuelo en el que se lee el término ‘dogtor’, Leia, Habana, Bimba y Bartolo son cuatro perros que cada semana visitan la unidad de manejo de dolor de un hospital de Santiago, como parte de una terapia pionera en Chile que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos.

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