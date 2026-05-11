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El 28 de septiembre de 2024, trabajadores descansan en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, junto a la etapa central Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Esta etapa central se acoplará posteriormente con dos cohetes propulsores sólidos de 17 pisos de altura y se utilizará para lanzar la primera misión tripulada Artemis a la Luna a finales de 2025. (Foto de Gregg Newton / AFP)
El 28 de septiembre de 2024, trabajadores descansan en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, junto a la etapa central Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Esta etapa central se acoplará posteriormente con dos cohetes propulsores sólidos de 17 pisos de altura y se utilizará para lanzar la primera misión tripulada Artemis a la Luna a finales de 2025. (Foto de Gregg Newton / AFP)
Por Redacción EC

Perú será sede del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis, un encuentro global sobre exploración espacial que se realizará el 13 y 14 de mayo de 2026 en Lima, informó la Agencia Espacial del Perú (Conida).

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