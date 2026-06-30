00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las imágenes muestran el antes y el después de localidades ubicadas en la zona costera venezolana. (Foto: Andina)
Las imágenes muestran el antes y el después de localidades ubicadas en la zona costera venezolana. (Foto: Andina)
Por Agencia EFE

Perú entregó a Venezuela imágenes tomadas por el satélite PerúSAT-1 para contribuir a la evaluación de daños y la coordinación de las labores de emergencia tras los terremotos que devastaron, principalmente, el estado de La Guaira, informaron este domingo fuentes oficiales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.