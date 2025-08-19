En una proeza nacional para los e-sports, el pasado fin de semana el equipo peruano Perú Unite se coronó como campeón de “Pokémon Unite” al vencer a los favoritos, el equipo japonés Zeta Division, por 3-1 en la gran final del Pokémon World Championship que se celebró en California, Estados Unidos.

Si el logro de nuestros compatriotas ha despertado tus deseos de volverte también un maestro Pokémon a su estilo, este es la nota correcta para tí.

¿Qué es Pokémon Unite?

“Pokémon Unite” es un videojuego lanzado por TiMi Studio Group y The Pokémon Company en 2021 que pertenece al género de los MOBAs (Multiplayer online battle arena) al estilo de “League of Legends” y “DOTA 2”, donde dos equipos combaten en un campo de batalla para dominar el espacio y finalmente destruir la base de sus rivales.

En el caso de “Pokémon Unite”, las partidas tienen un total de 10 jugadores repartidos en dos equipos (5 vs. 5), aunque tamibén existen modos secundarios que cambian el número de integrantes de los equipos a tres o cuatro.

Cada jugador comienza el juego con un Pokémon, que tiene que ir mejorando y evolucionando a lo largo de la partida al eliminar otros jugadores, cumpliendo objetivos o capturando Pokémons controlados por la computadora. Los puntos ganados cazando estos Pokémon salvajes también son utilizados para atacar las bases del equipo enemigo, representados como dos círculos en el carril superior e inferior de la arena respectivamente y uno en el medio que tiene que ser destruído por el equipo contrario para ganar la partida.

Cada jugador controla un “Pokémon” que tiene sus propias fortalezas y debilidades y que son divididos por categorías como “Ofensivo”, “Ágil”, “Equilibrado”, “Defensivo” y “Auxiliar” dependiendo de lo que pueden ofrecer al equipo.

Por ejemplo, el siempre popular Pikachu entra en la categoría de Ofensivo y destaca por sus poderosos ataques eléctricos a distancia, pero a cambio no resiste mucho si es contraatacado por un enemigo. Por su parte, Jigglypuff/Wigglytuff entra en la categoría de Auxiliar y no solo puede hacer dormir a sus rivales, sino también proporcionar escudos a sus aliados.

Así, el juego premia a los equipos que eligen a pokémones que tienen sinergia entre ellos, con los ganadores usualmente estableciéndose no solo por su habilidad, sino también por sus estrategias y fléxibilidad para cambiarlas, como lo mostró la final del Pokémon World Championship,

¿Dónde puedo jugarlo?

“Pokémon Unite” está disponible para dispositivos móviles iOS y Android, así como para el Nintendo Switch, de manera completamente gratuita. En una noticia que aliviará a muchos, no requiere de una suscripción a Nintendo Switch Online para jugar, aunque el juego sabe incentivar a que sus usuarios abran sus billeteras ofreciendo mayor velocidad para desbloquear nuevos personajes, así como para subir de nivel tu equipamiento.

Aquí las recomendaciones mínimas para iOS y Android:

Android

Android 5.0 (API level 21) o posterior

Procesador: Mínimo Octa-core 1.8 GHz

Memoria: 3 GB RAM

Gráficos: Mínimo Adreno 506

iOS