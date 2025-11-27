El Black Friday se ha convertido en una fecha global para acceder a todo tipo de descuentos en productos. Según una proyección, se espera que los peruanos inviertan casi 4 mil soles para renovar sus laptops.

Y es que se trata de una herramienta para el trabajo, estudio o entretenimiento, y esta fecha puede ser una buena oportunidad para mejorar el rendimiento.

Según detalla ASUS Perú, se proyecta que el ticket promedio en compra de laptop durante Black Friday ascienda a S/3.900, un 10% más que el año pasado, lo que refleja a un consumidor dispuesto a invertir más en tecnología.

Pero no se trata solo de dinero. la proyección se basa en análisis de consultas y comportamiento registrado, y muestran también diferentes criterios que los usuarios peruanos toman en cuenta para comprar una nueva laptop.

Es así que se busca rendimiento equilibrado, lo que implica procesadores actualizados, almacenamiento veloz y buena capacidad de multitarea.

Otro detalle importante es la autonomía. Para esto se busca baterías capaces de acompañar jornadas completas y tecnologías de carga rápida. También se busca pantallas de mayor calidad: brillo superior, colores precisos y mejores tasas de refresco.

No se deja de lado la portabilidad, que lleva a pensar en diseños livianos y delgados que faciliten la movilidad diaria.

“Los usuarios peruanos son cada vez más exigentes con el rendimiento real de los equipos”, indicó Gabriel Bahamondes, coordinador de marketing técnico de ASUS Latam, y todo lo mencionado antes son parte de las expectativas básicas del mercado.