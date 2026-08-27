Adobe ha actualizado Photoshop para incorporar numerosas funciones de inteligencia artificial (IA) generativa, incluido un editor asistido por IA que simplifica la edición con indicaciones sencillas en lenguaje natural.

El editor asistido por IA, actualmente en beta, facilita la edición de imágenes a los usuarios que no están acostumbrados a hacer este trabajo de manera manual ni a escribir instrucciones muy extensas y detalladas.

Simplifica la edición mediante una interfaz dedicada y una barra de indicaciones en lenguaje natural, como informa Adobe en un comunicado. También cuenta con herramientas generativas que permiten eliminar elementos de fondo, ampliar las dimensiones de una imagen y rellenar el nuevo espacio de manera coherente o reemplazar objetos, entre otras opciones.

La IA, además, permite hacer trabajos con mayor precisión y control creativos, a través de la nueva capa de ajustes de luz, la edición con máscaras o el marcado, para que la inteligencia artificial sepa lo que tiene que hacer.

Además, con texto dinámico, el texto se adapta automáticamente a las curvas y a los diseños de forma libre, y con el nuevo panel acoplable de recursos, los usuarios tiene acceso a más de 900 millones de recursos de Adobe Stock para usar en Photoshop.