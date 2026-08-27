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Resumen

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Funciones con inteligencia artificial están en modo beta. (Foto: magnific.com)
Funciones con inteligencia artificial están en modo beta. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Adobe ha actualizado Photoshop para incorporar numerosas funciones de inteligencia artificial (IA) generativa, incluido un editor asistido por IA que simplifica la edición con indicaciones sencillas en lenguaje natural.

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