Phygital Football: torneo que combina las destreza futbolística físicas y digitales llega al Perú en febrero

El Phygital Football combina lo mejor del deporte físico y los videojuegos competitivos. Los equipos compiten primero en una fase digital (eSports) y luego continúan en la cancha, integrando habilidad virtual y rendimiento real en una sola experiencia.

Resumen

El Phygital Football combina lo mejor del deporte físico y los videojuegos competitivos. Los equipos compiten primero en una fase digital (eSports) y luego continúan en la cancha, integrando habilidad virtual y rendimiento real en una sola experiencia.
Por Redacción EC

Phygital Perú, organización respaldada por Games of the Future y la World Phygital Community, anuncia oficialmente su evento inaugural de Phygital Football en el país, marcando el inicio de una nueva era en el deporte y el entretenimiento digital.

