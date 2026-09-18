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Resumen

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"Physint" fue revelado inicialmente en enero del 2024.
"Physint" fue revelado inicialmente en enero del 2024.
/ Kojima Productions
Por Juan Luis Del Campo

Bill Skarsgård será la estrella de “Physint”, reveló el desarrollador Hideo Kojima en el Tokyo Game Show este 17 de septiembre, la nueva revelación en la saga de un juego que ha despertado el interés de la industria al ser presentado como el sucesor espiritual de la aclamada saga “Metal Gear Solid” y se ha encontrado en el centro de la rivalidad de dos grandes titanes del rubro como PlayStation de Sony y Xbox de Microsoft.

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