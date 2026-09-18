Bill Skarsgård será la estrella de “Physint”, reveló el desarrollador Hideo Kojima en el Tokyo Game Show este 17 de septiembre, la nueva revelación en la saga de un juego que ha despertado el interés de la industria al ser presentado como el sucesor espiritual de la aclamada saga “Metal Gear Solid” y se ha encontrado en el centro de la rivalidad de dos grandes titanes del rubro como PlayStation de Sony y Xbox de Microsoft.

¿Quién es Hideo Kojima y por qué debería importarme?

Para entender por qué un juego de una franquicia primeriza está causando tanto impacto en la industria de los videojuegos debemos revisar primero quién es su creador, Hideo Kojima, uno de los más aclamados desarrolladores del planeta, un pionero no solo en presentar nuevas mecánicas en los videojuegos, sino también al tratar a este arte como un medio narrativo y cinematográfico en tiempos donde el principal enfoque era generar puntos al estilo de “Pac-Man” o “Tetris”.

Su principal marca a dejó en el género de los juegos de sigilo con la creación de “Metal Gear” para Konami en 1987 para las computadoras MSX, un juego que te ponía en el papel de Solid Snake, un operativo de fuerzas especiales que debe infiltrarse en la nación ficticia de Outer Heaven para destruir una arma de destrucción masiva, el epónimo tanque bípedo conocido como Metal Gear.

El juego se caracterizó por otorgarle una mayor importancia a la historia, avanzada principalmente por conversaciones radiales entre Snake y su equipo de apoyo, y el énfasis del título por enfatizar el evadir a tus enemigos en vez de balearlos a todos, al contrario de juegos contemporáneos como “Contra”.

Pero el juego que lanzó a Hideo Kojima a su estatus legendario fue “Metal Gear Solid” en 1998, una secuela que pareció cristalizar todas las ideas de su creador al presentar una aventura cinematográfica con más vueltas de tuerca que una película de M. Night Shyamalan que se convirtió en uno de los 10 juegos más exitosos de la consola, con más de 7 millones de copias vendidas.

"Metal Gear Solid" fue uno de los juegos más exitosos del PlayStation original.

La saga continuó con éxito hasta “Metal Gear V: The Phantom Pain” (2015), cuando un deterioro entre la relación entre Konami y Hideo Kojima llevó a que este abandonara la empresa para la que había trabajado por tres décadas. En consecuencia, la franquicia ha entrado en hibernación fuera de “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater” (2025), un remake de “Metal Gear Solid 3” desarrollado por Konami sin intervención de su creador original.

Por su parte, Kojima fundó en 2015 Kojima Productions, al que Sony recibió con brazos (y billeteras) abiertas. El estudio comenzó trabajando en Death Stranding, un proyecto que se alejó considerablemente de las convenciones de “Metal Gear” al crear un juego enfocado más bien en crear conecciones entre personas mediante el transporte de paquetes por terrenos peligrosos, donde si bien el sigilo puede ser relevante en momentos, más importante es el planear rutas eficientes y un uso correcto de recursos limitados.

El juego, lanzado en 2019, también demostró el creciente interés de Kojima de crear experiencias cinematográficas, al poner en el papel principal al actor Norman Reedus y tener en el elenco a Mads Mikkelsen y Léa Seydoux, entre otros. Una secuela titulada “Death Stranding 2: On the Beach”, fue lanzada en junio de 2025.

Norman Reedus y Hideo Kojima asisten al evento "Fractured Worlds: The Art of DEATH STRANDING" el 5 de noviembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) / BRYAN BEDDER

¿Qué es “Physint” y por qué PlayStation lo abandonó?

Cuando “Physint” fue anunciado en enero de 2024, lo hizo como el regreso triunfal de Hideo Kojima al rubro que lo hizo famoso, el de acción y espionaje, después de una década experimentando con otros rubros. PlayStation, su colaborador en juegos previos, también presentó su apoyo incondicional al proyecto.

Pero en septiembre de este año la alianza se rompió y Kojima anunció que el juego ahora sería publicado por Xbox, en una noticia que conmocionó a la industria de los videojuegos. Los detalles del quiebre de la alianza son todavía algo confusos.

Por el lado de Hideo Kojima, este reveló que en junio de este año recibió una notificación por parte de Sony de que había decidido terminar su colaboración con Kojima Productions, tras lo cuál el desarrollador pasó tres meses buscando un nuevo socio hasta caer en los brazos de Xbox, al que calificó como “un socio con el que compartimos una visión común del futuro”. PlayStation no ha negado la versión, aunque la compañía ha sido enfática en insistir “su gran admiración por la visión para el juego de Hideo Kojima” y afirmar que “esperan seguir colaborando estrechamente” con el desarrollador y su estudio.

Quizás la versión más cercana a la verdad es la del periodista Jason Schreier, quien en un artículo para Bloomberg (y en su canal de YouTube) describió una situación donde PlayStation abandonó en el proyecto por múltiples factores, entre los que se cuentan las decepcionantes ventas de “Death Stranding” y su secuela, así como faltas por parte de Kojima Production para cumplir plazos y presupuestos, algo que la compañía se ha vuelto particularmente sensible después de multimillonarios desastres con proyectos como “Concord”.

Un desempeño decepcionante de "Death Stranding" y su secuela sería una de las razones por las que PlayStation decidió abandonar "Physint".

A esto se le sumaba que la mayoría de ejecutivos con los que Kojima había hecho su trato inicial habían abandonado Sony, por lo que cortar el cordón umbilical fue aún más fácil para el gigante japonés.

Adicionalmente, la elección de Xbox como nuevo socio no se trató de una asociación espontánea, ya que Kojima Productions ya estaba cooperando con la filial de Microsoft para el lanzamiento del juego de terror “OD”, hecho en colaboración con el maestro del terror Jordan Peele y protagonizado por Sophia Lillis (“It”). A esto se le sumaba la estrategia de la nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, para reforzar la marca con nuevos títulos exclusivos, así como expandirse a otros medios como televisión y película, ya que los derechos para estos medios vendrán con la publicación del videojuego.

¿Qué se sabe de “Physint”?

Por ahora, la información oficial en torno a “Physint” sigue siendo relativamente limitada. Pero los datos que Kojima Productions ha ido revelando permiten dibujar un primer retrato del videojuego, un título que entra al rubro de acción y espionaje con el que Hideo Kojima pretende redefinir el género del que fue pionero.

¿De qué manera lo hará? Eso lo está guardando en el máximo secretismo, aunque sí sabemos que al menos mantendrá las largas secuencias cinemáticas que han caracterizado a los juegos de Hideo Kojima hasta la fecha, con el creador describiendo al proyecto como “un juego y una película al mismo tiempo”.

Cabe destacar que el nuevo juego no tendrá ninguna relación con “Metal Gear Solid”, propiedad intelectual que todavía pertenece íntegramente a la desarrolladora japonesa Konami.

Reparto

Algo que sí tenemos más claro será el reparto del juego, con el actor sueco Bill Skarsgård – recordado por su terrorífico rol como Pennywise en la saga “It” - revelado como el protagonista durante el Tokyo Game Show 2026.

No estará solo, y previamente Kojima productions había anunciado que los actores Charlee Fraser (“Furiosa: A Mad Max Saga”), Ma Dong-Seok (“Eternals”) y Minami Hamabe (“Godzilla Minus One”)

¿Cuándo saldrá?

Aquí está la gran interrogante y lo único que podemos predecir es que no será en el futuro cercano, tomando en cuenta que una de las razones por las que PlayStation se retiró del proyecto es que no estaba cumpliendo sus hitos de desarrollo. Un retraso al que debemos aumentar el hecho de que con el cambio de PlayStation a Xbox, Kojima Production pierde acceso al motor de videojuegos Decima, propietario de Sony, bajo el cual desarrolló los dos “Death Stranding” y con el que planeaba hacer “Physint”.