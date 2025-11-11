Los autos voladores ya son una realidad. Desde hace unos años se vienen probando estos vehículos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y la empresa estadounidense Pivotal parece entrar en esta carrera para lograr la masificación.

En esta tarea cuenta con Helix y BlackFly, que se ha convertido en el primer modelo en superar la barrera de los 1.000 vuelos tripulados.

Según señala un informe de la página AutoEvolution, este modelo apareció en el 2011. Así realizó su primer vuelo con piloto a bordo. Luego, en el 2023 se produjeron 12 unidades y una de ellas logró hacer esta marca.

Pero para este 2025 cuenta ya con otro modelo: el Helix, un modelo revisado y renombrado.

No solo estamos frente a un vehículo volador y eléctrico: señalan que se trata de una aeronave ultraligera Parte 103, y que no necesita licencia de piloto para operarla.

En cuestión de tecnología, el vehículo está equipoado con una pantalla conectada a la nube, controladores de vuelo inteligentes y un software que gestiona la velocidad de los motores (8) y las hélices.

Las hélices traseras realizan el trabajo de despegue. (Foto: autoevolution.com)

Es un monoplaza (vehículo para una sola persona) y puede despegar y aterrizar en prácticamente cualquier superficie. Por el momento solo se puede desplazar por 32 km, o lo equivalente a 20 minutos de vuelo. Además, puede alcanzar alturas de hasta 1.524 metros sobre el nivel del mar.

Hasta la fecha ha sido probado por 50 pilotos. El vehículo tiene un costo de 200 mil dólares y, aunque no requiere licencia de piloto, el conductor sí debe cumplir con ciertas normas. Solo está disponible en Estados Unidos.