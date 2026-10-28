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Resumen

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La conexión directa entre el cerebro humano y los dispositivos electrónicos podría convertirse en una tecnología de uso cotidiano en los próximos años. Foto: Imagen de referencia generada por IA.
La conexión directa entre el cerebro humano y los dispositivos electrónicos podría convertirse en una tecnología de uso cotidiano en los próximos años. Foto: Imagen de referencia generada por IA.
Por Grupo GDA

Controlar un teléfono celular mediante el pensamiento, recuperar capacidades visuales o transmitir información directamente entre cerebros son algunas de las posibilidades que investiga la neurotecnología.

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