Pikachú en la Estación Espacial Internacional a mano de la Agencia Espacial Europea.
Pikachú en la Estación Espacial Internacional a mano de la Agencia Espacial Europea.
/ Agencia Espacial Europea
Por Redacción EC

Ubicuos como son los Pokémon en nuestro planeta, su influencia no había llegado hasta el espacio hasta hace poco, cuando una figura de Pikachú flotó en la Estación Espacial Internacional (EEI), felizmente sin causar un desastre eléctrico.

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