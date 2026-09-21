Ubicuos como son los Pokémon en nuestro planeta, su influencia no había llegado hasta el espacio hasta hace poco, cuando una figura de Pikachú flotó en la Estación Espacial Internacional (EEI), felizmente sin causar un desastre eléctrico.

La llegada del ratón eléctrico a la plataforma extraplanetaria de mano de la astronauta francesa Sophie Adenot forma parte de una asociación entre The Pokémon Company y la Agencia Espacial Europea que busca avivar la curiosidad e imaginación de los jóvenes por la exploración espacial.

“La ESA y Pokémon comparten una ambición común: inspirar a las nuevas generaciones a soñar en grande, explorar y experimentar. Ya sea a través de la ciencia o de la imaginación, el descubrimiento comienza con la curiosidad”, indicó la agencia espacial europea en un comunicado. “Esta colaboración refleja el deseo compartido de tender puentes entre el espacio, la ciencia y la narrativa, y de despertar el entusiasmo entre el público joven y los fans de todo el mundo.”

La colaboración tendrá como evento central la Semana Mundial del Espacio, a celebrarse entre del 4 al 10 de octubre, en la que edificios relacionados a la ESA y algunos museos europeos abrirán sus puertas para exhibiciones relacionadas a la exploración espacial. Puedes revisar los horarios y locaciones aquí.

Por el lado de Pokémon, se hará disponible mercancía relacionada al espacio, incluyendo un peluche de Pikachú similar al que viajó a la Estación Espacial Internacional, mientras que el juego Pokémon GO convertirá los museos y locaciones científicas que participan en la Semana del Espacio para realizar actividades especiales.