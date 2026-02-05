PokéPark Kanto: el parque temático de Pokémon abre sus puertas al público

Escuchar
Una vista del parque temático PokéPark Kanto en Tokio, Japón

Una vista del parque temático PokéPark Kanto en Tokio, Japón

Una vista del parque temático PokéPark Kanto en Tokio, Japón
Una vista del parque temático PokéPark Kanto en Tokio, Japón
/ The Pokémon Company
Por Agencia AFP

El primer parque temático permanente dedicado a Pokémon abrió sus puertas este jueves en Tokio, con divertidas atracciones y una zona boscosa que invita a sus visitantes a cumplir su misión: “¡Atrápalos ya!”.

