Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El astronauta Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, caminando sobre la superficie de la luna durante la actividad extravehicular (EVA) del Apolo 11, el 20 de julio de 1969. (Foto de NASA / AFP)
El astronauta Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar, caminando sobre la superficie de la luna durante la actividad extravehicular (EVA) del Apolo 11, el 20 de julio de 1969. (Foto de NASA / AFP)
Por BBC News Mundo

“Hoy en día tu teléfono móvil tiene más potencia computacional que toda la NASA en 1969, cuando envió a dos astronautas a la Luna” por primera vez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.