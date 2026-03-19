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Aunque la receta puede variar de región a región, el alivio otorgado por un buen caldo parece ser universal.
Aunque la receta puede variar de región a región, el alivio otorgado por un buen caldo parece ser universal.
/ Pixabay
Por BBC News Mundo

¿Qué comes cuando necesitas consuelo? La respuesta varía según tu lugar de origen, pero probablemente sea algún tipo de caldo humeante servido en un tazón.

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