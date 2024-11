Los humanos, según un nuevo estudio de la Universidad de Harvard, poseen índices metabólicos mucho más elevados que otros mamíferos, incluidos nuestros parientes cercanos, los simios y los chimpancés.

Según los autores, tener un metabolismo tanto activo como en reposo elevado fue lo que permitió a nuestros antepasados cazadores-recolectores obtener todos los alimentos que necesitaban, al mismo tiempo que desarrollaban cerebros más grandes, vivían más tiempo y aumentaban sus tasas de reproducción.

“Los humanos somos muy diferentes de cualquier criatura que conozcamos hasta ahora en términos de cómo utilizamos la energía”, dijo en un comunicado el coautor del estudio y paleoantropólogo Daniel Lieberman, profesor Edwin M. Lerner de Ciencias Biológicas en el Departamento de Biología Evolutiva Humana.

El artículo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, desafía un consenso previo de que los índices metabólicos de los primates humanos y no humanos son iguales o inferiores a lo que se esperaría para su tamaño corporal.

Utilizando un nuevo método de comparación que, según dicen, corrige mejor el tamaño corporal, la temperatura ambiental y la grasa corporal, los investigadores descubrieron que los humanos, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, incluidos otros primates, han evolucionado para escapar de un equilibrio entre tasas metabólicas en reposo y activas.

Los animales ingieren calorías a través de los alimentos y, como una cuenta bancaria, las gastan en gastos divididos principalmente entre dos amplias categorías metabólicas: reposo y actividad física.

En otros primates, existe un equilibrio claro entre tasas metabólicas en reposo y activas, lo que ayuda a explicar por qué los chimpancés, con sus grandes cerebros, costosas estrategias reproductivas y esperanzas de vida, y por lo tanto altos metabolismos en reposo, son “adictos a la televisión” que pasan gran parte del día comiendo, dijo Lieberman.

Generalmente, la energía que los animales gastan en el metabolismo termina en forma de calor, que es difícil de disipar en ambientes cálidos. Debido a este equilibrio, animales como los chimpancés, que gastan una gran cantidad de energía en su metabolismo en reposo y también habitan ambientes cálidos y tropicales, tienen que tener niveles bajos de actividad.

ELIMINAR EL CALOR SUDANDO





“Los humanos no sólo hemos aumentado nuestro metabolismo en reposo más allá de lo que lo han hecho incluso los chimpancés y los monos, sino que, gracias a nuestra capacidad única de eliminar el calor mediante la sudoración, también hemos podido aumentar nuestros niveles de actividad física sin reducir nuestras tasas metabólicas en reposo”, dijo el coautor Andrew Yegian, investigador principal del laboratorio de Lieberman.

“El resultado es que somos una especie energéticamente única”.

El análisis del equipo muestra que los monos y los simios evolucionaron para invertir entre un 30 y un 50% más de calorías en sus tasas metabólicas en reposo que otros mamíferos del mismo tamaño, y que los humanos han llevado esto a un extremo aún mayor, invirtiendo un 60% más de calorías que los mamíferos de tamaño similar.

“Comenzamos a cuestionarnos si era posible que los humanos y otros primates pudieran tener tasas metabólicas totales comparativamente bajas, que otros investigadores habían propuesto”, dijo Yegian. “Intentamos encontrar una mejor manera de analizarlo utilizando cocientes. Fue entonces cuando pisamos el acelerador”.

El equipo planea investigar más a fondo las diferencias metabólicas entre las poblaciones humanas. Por ejemplo, los agricultores de subsistencia que cultivan todos los alimentos que comen sin la ayuda de máquinas tienen niveles de actividad física significativamente más altos que los cazadores-recolectores y las personas que viven en entornos industriales como los estadounidenses. Sin embargo, todas las poblaciones humanas, independientemente de sus niveles de actividad, gastan cantidades similares de energía para su tamaño corporal en sus tasas metabólicas en reposo.