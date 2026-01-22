El accidente de trenes ocurrido en Córdova, en España, y que dejó 40 fallecidos hasta el momento, ha generado una serie de dudas en torno a la seguridad del transporte, en especial en torno al uso de cinturones de seguridad.

Y es que los cinturones son usados en automóviles, buses de transporte interprovincial y hasta en aviones. Sin embargo, resulta diferente en el caso de los trenes. ¿Por qué no se usan estos dispositivos?

Señala un informe de El Español-Ommicrono que, a diferencia de otras formas de transporte, en el caso del tren se considera peligroso. Incluso así lo considera la normativa internacional.

Se cita un estudio de Rail Safety and Standards Board, que durante el 2007 determinó que los cinturones, de dos o tres puntos de fuerza de agarre, no aportaban mayor beneficio a la seguridad.

Si bien en el caso de un automóvil el cinturón evita que los pasajeros salgan disparados en un accidente, en el caso del tren puede tener un efecto contraproducente. Se indica que puede impedir la movilidad del pasajero ante un incendio, un escape de gas o ante la deformación de la cabina.

La clave está más en el diseño de las cabinas de los trenes. Deben ser capaces de amortiguar el impacto para no provocar más lesiones por golpes. Además, también se indica que un tren es un vehículo de gran tonelaje y no frena en seco, como un automóvil: desaceleran poco a poco durante metros, evitando que los pasajeros salgan disparados. En el caso de los aviones, se usan más en situaciones de turbulencias.