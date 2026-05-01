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En marzo, el cadáver de una ballena gris hembra adulta apareció flotando en la bahía de San Francisco, en California.
En marzo, el cadáver de una ballena gris hembra adulta apareció flotando en la bahía de San Francisco, en California.
/ Kathi George / The Marine Mammal Center
Por BBC News Mundo

En la ventosa bahía de San Francisco, en California, destacan el famoso puente Golden Gate, puertos comerciales, puertos deportivos públicos y transbordadores. Pero más recientemente, una nueva presencia está llamando la atención de los lugareños: las ballenas grises del Pacífico Norte Oriental.

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