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Resumen

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La grasa vosceral puede afectar la testosterona en el hombre. (Foto referencial: magnific.com)
La grasa vosceral puede afectar la testosterona en el hombre. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

El experto en cirugía reconstructiva del pene y salud sexual del varón, el doctor François Peinado, ha destacado que “el consumo habitual de ultraprocesados puede comprometer la salud sexual masculina”, dado que “las dietas ricas en estos productos se relacionan con alteraciones vasculares y metabólicas que pueden afectar a la función eréctil”.

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