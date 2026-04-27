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De ser confirmada su existencia, el Planeta 9 podría tomar el lugar perdido por Plutón en 2006.
De ser confirmada su existencia, el Planeta 9 podría tomar el lugar perdido por Plutón en 2006.
/ Caltech/R Hurt (IPAC)
Por BBC News Mundo

Desde que Plutón perdió su estatus de planeta en 2006, nos dijeron que vivimos en un vecindario de ocho planetas. Pero algunos científicos creen que existe un misterioso noveno miembro del Sistema Solar, y podríamos estar a punto de encontrarlo gracias a un telescopio nuevo y muy potente.

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