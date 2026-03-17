Resumen

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La rigidez de la zona lumbar cumple un papel clave en los gatos.
La rigidez de la zona lumbar cumple un papel clave en los gatos.
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Por Redacción EC

Los gatos parecen desafiar las leyes de la física cuando caen: sin impulsarse contra nada, logran girar en el aire y aterrizar de pie. Este fenómeno, conocido como “reflejo de enderezamiento”, responde en realidad a una compleja maniobra corporal basada en la estructura de su columna vertebral.

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