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Tripulación de Artemis III.
Tripulación de Artemis III.
/ NASA/ROBERT MARKOWITZ
Por Agencia Europa Press

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha aclarado por qué no hay mujeres entre los seleccionados para volar al espacio en la misión Artemis III (Randy Bresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas y Frank Rubio) y ha pedido respeto a la tripulación.

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