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Resumen

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Un gran danés está sentado junto a unos chihuahuas en un sofá de la feria «Dogs and Fun», en el centro de congresos Westfalenhallen de Dortmund, al oeste de Alemania, el 23 de mayo de 2026. (Foto de Ina FASSBENDER / AFP)
Un gran danés está sentado junto a unos chihuahuas en un sofá de la feria «Dogs and Fun», en el centro de congresos Westfalenhallen de Dortmund, al oeste de Alemania, el 23 de mayo de 2026. (Foto de Ina FASSBENDER / AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Agencia EFE

La esperanza de vida de los perros suele estar relacionada con el tamaño de la especie. Los grandes envejecen antes y son más propensos a padecer enfermedades relacionadas con la edad, una circunstancia que podría explicarse, al menos en parte, con los llamados ‘genes saltarines’.

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