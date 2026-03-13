Escuchar
Grok se limita a responder a usuarios premium. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

La red social X ha limitado la función de ‘Ask Grok’ a los usuarios suscritos a la versión Premium y Premium+, de manera que ya no responde a las consultas de aquellos que mencionan al asistente de inteligencia artificial (IA) en las respuestas a publicaciones con la versión gratuita, finalizando con las preguntas como “@grok ¿Esto es cierto?”.

