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Resumen

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Los premios Nobel serán entregado entre el 5 y el 12 de octubre. (Foto de ADRIAN DENNIS / AFP)
Los premios Nobel serán entregado entre el 5 y el 12 de octubre. (Foto de ADRIAN DENNIS / AFP)
/ ADRIAN DENNIS
Por Juan Luis Del Campo

Como todos los años, los Premios Nobel, uno de los galardones más prestigiosos del mundo, se concederán del 5 al 12 de octubre en Estocolmo y Oslo, homenajeando a destacados profesionales en los rubros de Física, Química, Fisiología o Medicina, Economía, Literatura y Paz.

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