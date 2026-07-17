Las preventas para "Grand Theft Auto VI" comenzaron el pasado 25 de junio.
Las preventas para "Grand Theft Auto VI" comenzaron el pasado 25 de junio.
/ Rockstar Games
Por Redacción EC

Estamos a solo un par de meses del lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” el próximo 19 de noviembre, las espectativas no podrían más altas para la siguiente entrega de la saga famosa por sus protagonistas que viven al borde de la ley. Pero otros criminales están aprovechando de este entusiasmo, con empresas de ciberseguridad anunciando que sujetos inescrupulosos están aprovechándose del inicio de la preventa del juego el 25 de junio para desplegar esquemas de fraude digital.

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