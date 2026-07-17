Estamos a solo un par de meses del lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” el próximo 19 de noviembre, las espectativas no podrían más altas para la siguiente entrega de la saga famosa por sus protagonistas que viven al borde de la ley. Pero otros criminales están aprovechando de este entusiasmo, con empresas de ciberseguridad anunciando que sujetos inescrupulosos están aprovechándose del inicio de la preventa del juego el 25 de junio para desplegar esquemas de fraude digital.

Una de las empresas en dar la voz de alerta es Kaspersky, la cual afirmó que ha detectado una variedad de actividades maliciosas relacionadas a la salida del juego que van desde falsas páginas de preventa y supuestos accesos beta, hasta sitios que promocionan tokens de criptomonedas asociados fraudulentamente con el juego. Estas tácticas buscan engañar a usuarios ansiosos por asegurar su copia, robar información personal y financiera, o comprometer sus dispositivos mediante archivos maliciosos.

Tiendas falsas, pérdidas reales: la trampa de la preventa

Los estafadores han creado sitios web falsos que replican de cerca el estilo visual y la identidad de marca del juego oficial. Estas páginas incluyen tráilers auténticos y piezas promocionales reales, y ofrecen a los usuarios la opción de reservar el juego para distintas consolas.

Después de hacer clic en “Preordenar ahora”, se solicita a los usuarios ingresar sus datos personales e información de pago para completar la compra. Sin embargo, el juego nunca es entregado y, en cambio, las víctimas corren el riesgo de que sus cuentas bancarias sean vaciadas y sus datos personales queden comprometidos.

Los expertos de Kaspersky han detectado estas páginas fraudulentas en varios idiomas, lo que indica que los estafadores están apuntando activamente a jugadores de distintas regiones. Un ejemplo destacable es un sitio web en portugués que suplanta la tienda oficial de PlayStation. Para crear una ilusión convincente de legitimidad, los atacantes lo llenaron con reseñas falsas de cinco estrellas, una clasificación por edad y un precio de preventa visible. Al hacer clic en el botón de preventa, los usuarios son redirigidos a un formulario de registro que solicita su nombre, correo electrónico, número de teléfono e identificación y otra información personal.

A partir de allí, se le solicita a la víctima realizar el pago ingresando los datos de su tarjeta bancaria o eligiendo un método de pago alternativo. Una vez completada la transacción, tanto los datos personales como las credenciales financieras del usuario quedan completamente en manos de los atacantes.

No solo preventas: el falso acceso beta como siguiente señuelo

La actividad maliciosa suele apoyarse en un enfoque coordinado y multicanal para ampliar su alcance y reforzar su credibilidad. En uno de estos casos, se identificó un sitio web sospechoso que ofrecía descargar una supuesta versión beta del juego, presentada como una filtración. El sitio fue promocionado a través de plataformas de video y redes sociales, donde numerosas cuentas compartieron videos que supuestamente mostraban cómo descargar el archivo del juego de forma “segura”. Para reforzar aún más su credibilidad, los comentarios publicados junto a este contenido afirmaban que la descarga contenía una versión real del juego.

Una vez ejecutado, el archivo puede comprometer el dispositivo del usuario, lo que podría derivar en el robo de datos sensibles, el acceso no autorizado a cuentas personales o la instalación de malware que opere silenciosamente en segundo plano.

De mundos virtuales a billeteras virtuales

Los usuarios de criptomonedas también están siendo atacados a través de sitios web sospechosos y de baja reputación. En un caso, se identificó una página que promocionaba un token con un nombre similar al del juego. El sitio imitaba el estilo visual del videojuego y utilizaba su logotipo para crear una fuerte asociación visual con este. Este tipo de páginas debe tratarse con extrema cautela, ya que interactuar con ellas puede provocar la pérdida de criptoactivos.

“Lo que vemos es un ejemplo claro de cómo los ciberdelincuentes aprovechan los momentos de alta expectativa digital para convertir el entusiasmo de los usuarios en una oportunidad de fraude. Cuando existe urgencia por acceder primero a una preventa, una beta o una supuesta filtración, las personas tienden a bajar la guardia y a confiar en páginas, videos o enlaces que parecen legítimos. El problema es que estas campañas no solo buscan una compra falsa: también pueden terminar en robo de datos personales, credenciales financieras, acceso no autorizado a cuentas o instalación de malware en los dispositivos. En comunidades tan activas como las de videojuegos, donde la información circula rápido y muchas veces sin verificación, una estafa puede amplificarse en muy poco tiempo”, afirma Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

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