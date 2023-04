Prime Video ha lanzado una nueva función: Dialogue Boost, la habilidad de poder subir el volumen de los diálogos por separado del resto de sonidos de una serie o película. Esta herramienta nació con el objetivo de ayudar a tener a personas con discapacidades auditivas a tener una mejor experiencia, pero puede ser aprovechada por cualquier usuario de la plataforma de streaming.

“Prime Video está implementando una nueva función de accesibilidad llamada Dialogue Boost, que se lanzó inicialmente en Amazon Originals seleccionados en todo el mundo. Dialogue Boost le permite aumentar el volumen del diálogo en relación con la música de fondo y los efectos, creando una experiencia de visualización más cómoda y accesible que no se puede encontrar en ningún otro servicio de transmisión global”, señala Amazon en su página web.

Esta función nació para ayudar a algunas personas con problemas auditivos, pero a final de cuentas, todos podrán aprovecharla. “Si bien Dialogue Boost se creó teniendo en cuenta las necesidades de los clientes con problemas de audición, cualquiera puede usar la función para adaptarse a sus preferencias auditivas personales”, agrega.

¿Cómo funciona Dialogue Boost de Prime Video?

Esta función utiliza se basa en la IA para identificar las voces de los personajes. “Dialogue Boost analiza el audio original de una película o serie e identifica de manera inteligente los puntos en los que el diálogo puede ser difícil de escuchar por encima de la música de fondo y los efectos. Luego, los patrones de voz se aíslan y el audio se mejora para que el diálogo sea más claro”, asegura.

Así, solo el audio que contiene los diálogos obtiene un aumento de volumen. “Este enfoque basado en IA ofrece una mejora dirigida a partes del diálogo hablado, en lugar de una amplificación general en el canal central de un sistema de cine en casa. Como resultado, Dialogue Boost se puede disfrutar en cualquier lugar donde esté disponible la experiencia de Prime Video”, añade.

¿Cómo y cuándo puedo utilizar Dialogue Boost de Prime Video?

Los usuarios pueden, durante la reproducción, ver y elegir qué nivel de Dialogue Boost les gustaría usar a través del menú desplegable de audio y subtítulos. Las pistas de audio están etiquetadas como “Aumento de diálogo en inglés: medio” y “Aumento de diálogo en inglés: alto”. La página de detalles de una serie o película indicará si Dialogue Boost está disponible.

Dialogue Boost se encuentra en el menú de Audio y subtítulos. | (Foto: Amazon)

Esta función está disponible en todos los dispositivos compatibles con Prime Video y ofrece una capacidad que anteriormente solo estaba disponible para clientes con sistemas de cine de alta gama, equipos de audio especializados o televisores inteligentes seleccionados.

Sin embargo, por ahora, los usuarios solo pueden acceder a Dialogue Boost en algunas series originales de Amazon seleccionados, como Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel y Harlem; o películas como The Big Sick, Beautiful Boy y Being the Ricardos. La característica estará disponible en títulos adicionales con el pasar de los meses.