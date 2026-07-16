Christina Koch luego de tocar tierra a salvo luego de casi un año en el espacio. (Foto: Sergei ILNITSKY / POOL / AFP)
Christina Koch luego de tocar tierra a salvo luego de casi un año en el espacio. (Foto: Sergei ILNITSKY / POOL / AFP)
/ SERGEI ILNITSKY
Por Agencia EFE

Christina Koch, primera mujer en viajar alrededor de la Luna, aseguró a EFE que espera que “nadie recuerde Artemis II” en 50 años porque será señal de que hemos avanzado hacia una presencia permanente en la Luna, y admitió que ver la Tierra desde el espacio le hizo comprender que compartir planeta “nos une más que cualquier otra cosa”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.