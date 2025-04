Tras años de silencio, Ubisoft deleitó a fanáticos de la franquicia “Prince of Persia” a inicios del 2024 con la salida de “The Lost Crown”, una nueva entrega en la saga que presenta una nueva historia alejada de las ‘arenas del tiempo’ de dominaron la narrativa por tanto tiempo.

Mi colega Julio Melgarejo puede explicarlo mejor en su reseña, pero en mi opinión “Prince of Persia: The Lost Crown”, que se inspira en títulos como “Castlevania: Symphony of the Night” y “Hollow Knight”, combina perfectamente un estimulante combate con excelentes secuencias de plataformas para posicionarse como uno de los mejores juegos de ese año y una de las grandes tragedias del 2024 es que el equipo que lo desarrolló dentro de Ubisoft Montpeillier fue disuelto a otros proyectos debido a que el juego se vendió debajo de las expectativas.

Pero ahora “The Lost Crown” tiene una segunda oportunidad en plataformas móviles con versiones a Android y iPhone, esta última que pudimos probar en los últimos días.

A nivel técnico, esta adaptación al juego me dejó relativamente impresionado, por que no solo logra acercarse gráficamente a sus versiones para consolas y PC, sino que también corre bien en aparatos más antiguos, incluyendo el iPhoneX.

En nuestro caso tenemos un iPhone 12, un equipo que tomando en cuenta los vertiginosos avances que se dan año a año en el rubro de los celulares, puede ser descrito como acercándose al metafórico fin de la segunda edad de un humano, con preocupaciones sobre la salud de nuestras rodillas y los triglicéridos. A pesar de esto, el juego logra de manera todavía aceptable, con solo algunas instancias de lenteo durante la secuencias más cargadas de acción.

Los controles de la versión móvil de "Prince of Persia: The Lost Crown" dificultan un poco la precisión que requiere el juego. / Ubisoft

Menos impresionados estuvimos de los controles móviles del juego, que al recurrir la pantalla táctil carecen de la precisión que un juego de plataformas tan frenético como “Prince of Persia: The Lost Crown”, necesita.

Ubisoft ha tomado medidas para paliar la situación. En primer lugar, permite, e incluso recomienda, el conectar un control al celular, de manera que puedas jugar de la manera más fiel al título original.

Otras facilidades se dan a funciones tan básicas como la de desviar los ataques (‘parry’) de los enemigos, una función que normalmente requiere precisión y tino, pero se ve dificultada por el posicionamiento incómodo de su botón en la versión móvil, un poco encima del joystick virtual. Esta versión del juego te da la opción de automatizar completamente el ‘parry’, pero en mi opinión eso le cuesta una parte intrínseca al sistema de combate que hace que sea menos emocionante.

De igual manera, puedes ajustar para que tu personaje ataque automáticamente cuando un enemigo esté cerca o para que consuma una poción cuando su vida esté baja, opciones que igualmente siento le quitan al juego lo que lo hacía genial.

Es una filosofía que también se ve en las secuencias de plataformas, las cuáles usualmente requieren una precisión complicada por los controles táctiles. En este aspecto el juego proporciona la opción de omitirlas completamente, pero en ese caso se siente como si estuvieras perdiendo algunas de las partes más entretenidas del juego.

Con todas estas quejas, ¿recomiendo la versión móvil de “Prince of Persia: The Lost Crown”? Sí, pero condicionalmente a que no tengas otra opción para jugar este magnífico juego. O, si prefieres la versión móvil, recomendaría enfáticamente a que consigas un mando compatible con tu celular para experimentar el juego como se debe. No merece menos.

La versión móvil de “Prince of Persia: The Lost Crown” estará disponible en Android y iPhone a partir del 14 de abril por US$14.99, aunque en su primera semana de salilda tendrá el precio reducido de US$9.99.