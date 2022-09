La empresa norteamericana Walmart anunció mediante su página web, la implementación de una nueva tecnología que ampliará la experiencia del cliente al momento de probarse las prendas de vestir.

La nueva función implementada a la aplicación Walmart, llamada Be Your Own Model, utiliza “algoritmos e intrincados modelos de aprendizaje automático, técnicas utilizadas originalmente en el desarrollo de mapas topográficos de alta precisión”. Con esta nueva función, la aplicación puede escanear el cuerpo de la persona y así mostrarle como le quedará la prenda.

Para poner a prueba la función, el usuario debe asegurarse de que la prenda que desea visualizar esté habilitada para la prueba virtual. Una vez seleccionado el botón, podrá elegir ver la pieza en un modelo o en su propio cuerpo, si opta por la segunda opción deberá tomarse una foto.

Walmart es la primera empresa en ofrecer una función de este tipo y está disponible en más de 270,000 artículos, tanto de la misma empresa como de otras marcas.

Actualmente, se está implementando para usuarios iOS que cuentan con la aplicación Walmart, quienes además podrán usarla en la web. Los usuarios Android, por otro lado, deberán esperar unas semanas más.