La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, anunció una participación en la Fan Zone oficial de la Final de la Conmebol Libertadores 2025, donde, del 26 al 28 de noviembre, miles de hinchas brasileños y aficionados internacionales podrán disfrutar de una experiencia integral diseñada para mostrar lo mejor de la cultura, la música, la gastronomía y la creatividad peruana.

Durante tres días, se contará con un espacio de 64 metros cuadrados en el recinto oficial de la Fan Zone, ubicado en el Convexia Expo Center. El área estará ambientada con pantallas LED, estaciones interactivas y recursos tecnológicos de última generación que permitirán proyectar la Marca Perú de manera innovadora. La presencia institucional busca posicionar al país como un destino turístico vibrante, diverso y preparado para acoger grandes eventos internacionales, aprovechando la llegada masiva de visitantes, principalmente de Brasil, país de origen de los clubes finalistas de esta edición.

La propuesta de Promperú incluirá experiencias inmersivas que conectan la emoción del fútbol con la riqueza cultural del país. Una de las principales atracciones será el “Silent Concert + Sonidos Ocultos”, un espectáculo musical en 8D que permitirá a los asistentes recorrer paisajes sonoros del Perú a través de audífonos especiales y visuales de destinos turísticos. Esta activación incluirá, además, la exploración de los sonidos naturales de los superfoods peruanos, integrados en una mezcla musical única.

Otra actividad destacada será “El Sonido del Ande Peruano”, una demostración a cargo de un artesano especializado en cerámica sonora que mostrará cómo la tradición y la técnica ancestral pueden convertirse en instrumentos capaces de reproducir melodías inspiradas en los Andes. Los visitantes podrán manipular las piezas, experimentar con sus sonidos y conocer su vínculo con las prácticas culturales del país.

La experiencia “Momento Pisco Spirit of Peru” también formará parte de la programación. En ella se ofrecerá una explicación didáctica sobre el proceso de elaboración, variedades y tradición de la bebida bandera del Perú culminando con una degustación guiada que permitirá reforzar la identidad del pisco entre el público internacional.

Además, los visitantes podrán interactuar con los personajes animados “Los 3 Patas”, protagonistas de diversas activaciones tecnológicas que incluirán realidad aumentada, estaciones de tattoos temporales, corpóreos para fotografías y dinámicas lúdicas para todas las edades. Entre las favoritas del público se encontrará la “Bicicleta de los goles”, una competencia impulsada por bicicletas cinéticas que añade un componente deportivo y divertido al recorrido del stand.

Promperú sostiene que la participación en la Fan Zone representa una oportunidad estratégica para mostrar al mundo la hospitalidad, la riqueza cultural y la creatividad que caracterizan al Perú. La final del torneo permitirá que miles de visitantes vivan una experiencia completa, descubran Lima, disfruten de su gastronomía y se acerquen a la diversidad cultural que convierte al país en un destino único. La rama del Mincetur estima que el evento movilizará alrededor de 50,000 turistas extranjeros y generará un movimiento económico estimado en US$ 75 millones.