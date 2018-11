¿Cómo proteger nuestros datos cuando nos conectamos a redes Wi Fi públicas?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre del 2018, el 54,7% de la población peruana de 6 años a más tuvo acceso a Internet. De ese porcentaje, el 76,4% de personas hizo uso diario de este recurso. Evidenciando un crecimiento de 5% comparado con el mismo trimestre del 2017.



Estos números reflejan la gran conectividad a Internet que están teniendo los peruanos, pues las actividades diarias (trabajo, estudio y ocio) impulsan a estar la mayor parte del día en la red. Por ello, cuando nos encontramos fuera de casa, solemos ingresar a redes Wi Fi públicas para no perder la conexión. Sin embargo, es importante recalcar que el uso de estas redes gratuitas es una oportunidad para los cibercriminales de robar información confidencial de los usuarios.



En ese sentido y en marco del Día Internacional de la Seguridad Informática, que se conmemora el 30 de noviembre, te damos algunas recomendaciones para proteger los datos personales de algún ciberataque ocasionado por la conexión a Wi-Fi públicos, brindadas por Erika Bernales, country manager de D-Link Perú, Ecuador y México.

1. No mantener activo el acceso a Wi Fi: Es usual que la opción de W iFi en los dispositivos esté siempre activada. Sin embargo, esta acción podría traer consecuencias negativas ya que al conectarse a una red de forma automática pone en riesgo al equipo y los archivos internos.



2. Ingresar a páginas que tengan “Https”: Cuando ingresamos a una web, es necesario revisar si el portal cuenta con el protocolo “Https”. Eso garantizará la confidencialidad de datos entre el usuario y la web. Asimismo, es importante verificar si la página presenta el candado de seguridad.



3. Evitar realizar transacciones bancarias: Si estás conectado a un Wi Fi público procura no abrir tus cuentas bancarias, realizar transacciones en línea o compras que requieran la información de tus tarjetas de crédito o débito. Ingresar datos confidenciales en redes expuestas volverá vulnerable al usuario.



4. Tener activada la autenticación de cuentas: Es importante mantener activada y sincronizada la autenticación de tus cuentas, tanto en correo electrónico como en redes sociales. De esta forma, tendremos una alerta en caso inicien sesión desde una dirección IP no reconocida.



5. Tecnología con control parental: Actualmente, los niños tienen mayor contacto con la tecnología, por lo que hay que estar pendiente de las páginas donde tienen acceso y con quienes se comunican. Por tal motivo, es importante optar por routers con control parental, un sistema que permite a los padres vigilar y/o limitar el contenido a los que sus hijos puedan acceder a internet desde sus dispositivos, sean computadoras, móviles o tablets.

